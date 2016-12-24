Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    24 Aralık 2016 20:04
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

(Görüntülü Haber) 6 bin 160 baklava dilimiyle Çingene Kız mozaiği yapılarak rekor kırıldı

24 Aralık 2016 19:38

Eyyüp BURUN- Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, 60 baklava ustası, 15 mozaik sanatçısı ve 100 çocuk tarafından 750 kilo ve 6 bin 160 baklava dilimiyle yapılan 'Çingene Kız' mozaiği 'Dünya Çocuk Rekorları' kapsamında 'Baklava ile yapılan en büyük mozaik rekoru' olarak tescillendi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Mozaik Sanatçıları Derneği ve bir alışveriş merkezi iş birliğiyle 750 kilo ve 6 bin 160 adet gerçek baklava dilimiyle 'Baklava ile Yapılan En Büyük Mozaik Rekor'u denemesi yapıldı. Gaziantep'in kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında, yapılan rekor denemesine Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Uluslararası Mozaik Sanatçıları Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, ile Guinness temsilcisi Prof. Dr Orhan Kural katıldı. Bir baklava firmasının sponsor olduğu rekor denemesi Ressam Mustafa Bencan'ın koordinatörlüğünde 60 baklava ustası, 15 mozaik sanatçısı ve 100 çocuk tarafından yapıldı. 5 gün süren çalışmada, gıda boyası ile renklendirilen baklava dilimleri 39.5 metre kare alana, kentin simgesi olan 'Çingene Kız' mozaiği şeklinde dizildi. '40 Kattaki Tarih' ismi verilen mozaiğe son baklava dilimlerini yerleştiren Fatma Şahin, 2016 yılının acılarla dolu bir yıl olduğunu ifade ederek, "2016'nın sonundayız çok acı bir yıl geçirdik. Hepimizin canı çok yandı, yüreğimiz, ciğerimiz çok yandı. İşte bu Zeugma kızının o gözlerindeki çekim gücüyle tatlıyı birleştirdiğimizde bir şey söylüyoruz; tatlı yiyelim tatlı konuşalım. 2017 yılı huzur yılı barış yılı olsun. Kan gözyaşı, savaş istemiyoruz. Bu Çingene kızının gözlerinde bu tatlıyı birleştiren bütün ressamlarımıza sanat severlere teşekkür ediyorum" dedi.Rekor denemesine sponsor olan baklavacı Levent Aktaş ise baklavayı sadece tadıyla değil, başka şekilde de değerlendirilebileceğini gösterdiklerini belirterek, "6 bin 160 baklava dilimi, baklavalarda gıda boyası kullandık. 39.5 metre kare ebadında bir alanda yaptık. Rekorumuzun hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından yapılan mozaik, Prof. Dr Orhan Kural başkanlığındaki Rekor Tescil ve Hakem Heyeti tarafından, Dünya Çocuk Rekorları kapsamında, 'Baklava ile yapılan en büyük mozaik rekoru' olarak tescillendi.

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

Yeşilgiresun Belediyespor-Demir İnşaat Büyükçekmece:100-72
(Görüntülü Haber) TEÇ-SEN 4. Olağan Genel Kurulu'nda birlik, beraberlik mesajı
DHA YURT BÜLTENİ - 13
(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım: Cevabını bombaları, füzeleri atanları bulunduğu yerde etkisiz hale getirerek söyleyeceğiz (3)
Seramiksan-Sarıyer Belediyespor - ek fotoğraflar
(Görüntülü Haber) TIR'ın çarptığı yaya öldü
(Görüntülü Haber) Babasına kızıp evi yaktı iddiası
(Görüntülü Haber) Çavuşoğlu: Daha fazla imam hatip lisesi açacağız
DHA ANKARA - TEÇ-SEN 4. Olağan Genel Kurulu'nda birlik, beraberlik mesajı
(Görüntülü Haber) Adanaspor - Medipol Başakşehir maçının ardından
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Tartıştığı erkek arkadaşı pencereden itti
ŞEHİT FEHMİ BARÇIN'IN CENAZESİ HELLALİK İÇİN BAYRAMPAŞA'DAKİ BABA EVİNDE
Diyadin'de 3.7 büyüklüğünde deprem
Menemen'de şehit acısı
(Görüntülü Haber) Şehit Fehmi Barçın'ın cenazesi helallik için Bayrampaşa'daki baba evinde
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler
ÇOK YORUMLANANLAR

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:4608:2013:1115:2717:4919:16
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=