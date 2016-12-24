DHA YURT BÜLTENİ - 13

Bakan Arslan Sabuncubeli Tüneli'ni inceledi (5)

Bakan Arslan Sabuncubeli Tüneli'ni inceledi (5)

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Soma'daki programın ardından yapımı devam eden Akhisar çevreyolunu incelemek için ilçeye geçti. Akhisar'da Bakan Arslan'a, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvener, Akhisar Kaymakamı Kaan Peker, Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal, TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, AK Parti Manisa milletvekilleri Selçuk Özdağ, Recai Berber ve Uğur Aydemir, Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Hakkı Şenyiğit ve birçok daire müdürü eşlik etti. Akhisar'da yapılan yatırımlar hakkında bilgiler veren Bakan Arslan, Akhisar çevreyolunun 2017 yılının sonlarında demiryolunun ise 2017 yılının ortalarında bitirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Akhisar'da çevreyolunun önemine değinen Arslan, "Özellikle ağır vasıta trafiğinin çok yoğun olduğu bölgede ağır vasıta trafiğinin şehir dışına çıkarılması çok çok önemliydi. Hal böyle olunca daha önce Gölmarmara yolundan gelen yolun 5.5 kilometresi yaklaşık altyapısı bitmiş biz o yolun hem alt yapısını hem geriye kalan 8 kilometrenin yapılmasını tek bir ihale olarak yaptık bu kapsamda 5.5 kilometrenin sıcak asfaltı da yapıldı ve hizmete girdi. Geriye kalan 8 kilometre de çalışma devam ediyor, 2018 yılının ortaları gözükmekle birlikte 2017 yılının sonunda bitirilmeleri konusunda arkadaşlar bunun da konuşmasını yaptık. İnşallah olağanüstü bir gayretle geriye kalan 8 kilometreyi de 2017 yılının sonunda bitirip dolayısıyla Akhisarlıların ve bölgenin hizmetine sunmayı istiyoruz. Bununla ilgili gelinen nokta memnuniyet verici ve bir rakam daha paylaşmış olayım. Hem hizmete açılan 5.5 kilometrenin hem şuan devam eden 8 kilometrenin ikisinin toplam ihale bedeli 94 milyon Türk lirası, eski parayla 94 trilyon Türk lirasıdır. Biz geçmişte 94 trilyon para bulduğumuz zaman Türkiye olarak bayram ediyorduk şimdi sadece bir ilçemiz de 94 milyonluk çevreyolu yapıyoruz. Tabiki Akhisar'a Manisa'mıza insanlarımıza helali hoş olsun. Sonuçta onların emekleri ile onların destekleri ile geldiğimiz noktadaki hizmeti onların hizmetine sunuyoruz. Bu birinci projeydi Akhisar açısından" dedi.

İLÇE İÇİN DEMİRYOLUNUN ÖNEMİNE DE DEĞİNDİ

Akhisar için demiryolunun da önemli olduğuna değinen Bakan Arslan, "Soma'dan gelen demiryolunu Akhisar'a sokmadan özellikle hem de güzergahı yaklaşık 4.2 kilometre kısaltacak. Yeni bir güzergahla Akhisar'ın dışına alıyoruz. Çevreyolunun da hemen paralelinde devam ediyor. Altyapı yüzde 90'ların üzerine geldi bitti. Üst yapı ile ilgili demiryolları kendi imkanlarımızla yapacağız. Oradaki hedefte önümüzdeki yılın 8'inci ayında bitirmek ancak yine içeride bir pazarlık daha yaptık. Sekizinci aya kalmasın en azından okulların kapanması ile birlikte turizm sezonunun yoğunluğu başladığında biz bu trafiği de şehrin içerisinden çıkarmış olalım dedik. Böylece Akhisar'ın çok önemsediği gerçekten ihtiyacı olan iki projeyi de biz önümüzdeki yıl bir tanesini yıl içerisinde bir tanesini yıl sonunda bitirip Akhisarlıların hizmetine sunmuş olacağız. Manisa, Akhisar ve Soma çok önemli bir kavşak noktası, sadece kendisine hizmet istemiyor bölgeye ve ülkeye hizmet istiyor bunları yaparken bölgemizin ve ülkemizin ekonomisinin büyümesini ticaretini ve endüstrisinin büyümesine katkı sunacağız" dedi.

Program sonunda Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Bakan Arslan'a Akhisar'a özgü zeytin ve zeytinyağından oluşan şilt taktim etti. Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı ise Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Akhisar Belediyespor'un 45 numaralı ve arkasında Ahmet Arslan yazılı formayı Bakan Arslan'a hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------------

- Bakan basın açıklamasından görüntü

Haber- Kamera: Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), (DHA)

========================================

TIR'ın çarptığı yaşlı adam öldü

UŞAK'ta yolun karşısına geçerken TIR'ın çarptığı 80 yaşındaki Selim Ayten, öldü.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, İzmir- Uşak Karayolu Vali Konağı önünde meydana geldi. Stadyum Battıçıktı projesinin üst yol çalışmalarının devam ettiği ve yaya trafiğine kapalı olan bölgede, yolu kontrol etmeden karşıya geçmeye çalıştığı belirtilen Selim Ayten, İzmir'den Uşak yönüne gelen Kahraman Demir (31) yönetimindeki 33 CUH 91 plakalı TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralandı. Çağrılan ambulansla Uşak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayten, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. TIR şoförü gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

- TIR'dan görüntü

- Ambulanstan görüntü

- Polisin yaptığı çalışmadan görüntü

- Ambulansın hastaneye gidişi

- Kaza yerinden görüntü

Haber- Kamera: Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK, (DHA)

========================================

6 bin 160 baklava dilimiyle Çingene Kız mozaiği yapılarak rekor kırıldı

GAZİANTEP'te, 60 baklava ustası, 15 mozaik sanatçısı ve 100 çocuk tarafından 750 kilo ve 6 bin 160 baklava dilimiyle yapılan 'Çingene Kız' mozaiği 'Dünya Çocuk Rekorları' kapsamında 'Baklava ile yapılan en büyük mozaik rekoru' olarak tescillendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Mozaik Sanatçıları Derneği ve bir alışveriş merkezi iş birliğiyle 750 kilo ve 6 bin 160 adet gerçek baklava dilimiyle 'Baklava ile Yapılan En Büyük Mozaik Rekor'u denemesi yapıldı. Gaziantep'in kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında, yapılan rekor denemesine Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Uluslararası Mozaik Sanatçıları Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, ile Guinness temsilcisi Prof. Dr Orhan Kural katıldı.

Bir baklava firmasının sponsor olduğu rekor denemesi Ressam Mustafa Bencan'ın koordinatörlüğünde 60 baklava ustası, 15 mozaik sanatçısı ve 100 çocuk tarafından yapıldı. 5 gün süren çalışmada, gıda boyası ile renklendirilen baklava dilimleri 39.5 metre kare alana, kentin simgesi olan 'Çingene Kız' mozaiği şeklinde dizildi.

'40 Kattaki Tarih' ismi verilen mozaiğe son baklava dilimlerini yerleştiren Fatma Şahin, 2016 yılının acılarla dolu bir yıl olduğunu ifade ederek, "2016'nın sonundayız çok acı bir yıl geçirdik. Hepimizin canı çok yandı, yüreğimiz, ciğerimiz çok yandı. İşte bu Zeugma kızının o gözlerindeki çekim gücüyle tatlıyı birleştirdiğimizde bir şey söylüyoruz; tatlı yiyelim tatlı konuşalım. 2017 yılı huzur yılı barış yılı olsun. Kan gözyaşı, savaş istemiyoruz. Bu Çingene kızının gözlerinde bu tatlıyı birleştiren bütün ressamlarımıza sanat severlere teşekkür ediyorum" dedi.

Rekor denemesine sponsor olan baklavacı Levent Aktaş ise baklavayı sadece tadıyla değil, başka şekilde de değerlendirilebileceğini gösterdiklerini belirterek, "6 bin 160 baklava dilimi, baklavalarda gıda boyası kullandık. 39.5 metre kare ebadında bir alanda yaptık. Rekorumuzun hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan mozaik, Prof. Dr Orhan Kural başkanlığındaki Rekor Tescil ve Hakem Heyeti tarafından, Dünya Çocuk Rekorları kapsamında, 'Baklava ile yapılan en büyük mozaik rekoru' olarak tescillendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Çinge kızının görüntüsü

- Baklava dilimleri

- Baklava dilimlerinin yerleştirilmesi

- Levent Aktaş'ın konuşması

- Fatma Şahin'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Metin Faruk TAMER-Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA)

========================================

Babasına kızıp evi yaktı iddiası

BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde, babasıyla kaldığı apartman dairesinde yangın çıkardığı ileri sürülen 17 yaşındaki K.Ç, gözaltına alındı.

Edremit'in Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan 116 numaralı 4 katlı binanın son katındaki daireden bugün saat 16.30'da dumanlar çıktığını görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına evin balkonundan ve yan binanın çatısından müdahale etti. Yangın sırasında konutta bulunan ev sahibinin oğlu K.Ç., komşuları tarafından dışarı çıkarıldı. İtfaiye yangın söndürdü. Evde büyük çaplı hasar oluştu.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİYLE GÖZALTINDA

Anne ve babasının ayrı olduğu öğrenilen K.Ç.'nin babası Olcay Ç. ile birlikte yaşadığı öğrenildi. K.Ç.'nin evi yakacağını söylediği, babasının evden ayrılmasının ardından da evde yangın çıkardığı ileri sürüldü. Alevlerin kısa sürede bütün odalara yayılması nedeniyle yangının birkaç noktada çıkmış olma ihtimali üzerinde durmasına yoıl açtığı belirtildi. İtfaiye tarafından yangının çıkış nedeni araştırılırken, K.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

- Yangından görüntü

- Gözaltınra alınan K.Ç.'den görüntü

- Genel ve Detay görnütü

Haber- Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), (DHA)

===========================================

Dalyan'da yabancılar Noel kutladı

MUĞLA genelinde yaşayan yabancılar, 26 yıldır süren geleneklerini bozmayarak İztuzu Plajı'nda buluştu. Noeli kutlayan yabancılar, denize girip sıcak şarap içti.

Ortaca, Dalaman, Köyceğiz ve Fethiye ilçelerinde yaşayan yabancılar, Ortaca'ya bağlı Dalyan Mahallesi'ndeki İztuzu Plajı'nda buluştu. Kutlamalara bölgede yaşayan Hollandalı, İngiliz, Alman, Fransız, İsveç, İspanyol, Rus, Belerus, Ukrayna, İsraillerin dışında yerli halk da büyük ilgi gösterdi. Havanın 17 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece olduğu Dalyan'daki etkinlikte geleneği bozmayıp, denize girenler oldu. Bazıları denizde köpekleriyle uzun süre oynamanın keyfini yaşadı. Etkinlikte, bazıları da çıplak ayakla deniz kenarında yürümeyi tercih etti. Daha sonra katılımcılara sıcak şarap ikram edildi. Kamuran Özaltın saksafon dinletisiyle etkinliğe renk katarken, hep bir ağızdan Noel şarkıları söylendi.

Etkinliğe katılanlardan İngiliz Maria Jonker, 20 yıldır Dalyan'da yaşadığını belirtip, "Burada olmaktan çok mutluyum. Burada ilk kutlama yaptığımızda 3-5 kişiydik. Bu kutlamalarda Dalyan Belediyesi de katkıda bulunuyordu sonradan Ortaca Belediyesi katkı sağlarken şimdi ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi katkı sağlıyor. Burada Müslüman, Hırıstiyan hep birlikte olmaktan çok mutluyuz. Bu yıl diğer yıllara oranla çok daha fazla bir katılım oldu. Burada sıcak bir ortam var. Dalyan'da daha nice Noel'ler kutlamayı umuyorum. Tüm dünyaya yeni yılın barış ve huzur getirmesini diliyorum. Ayrıca herkesin yeni yılını kutluyorum" dedi.

Denize giren Serpil Şekeroğlu ve oğlu Erdoğan Şükrü Şekercioğlu ise "Biz de buraya yabancı dostlarımızla beraber geldik. Havada çok güzel. Bu güzel günde denizde girmeyi ihmal etmeyelim dedik. Oğlumla beraber denizin keyfini çıkardık. Deniz suyu çok güzel herkese tasfiye ederim. Burası cennetten bir köşe" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------

- Eğlenenlerden görüntü

- Katılımcılardan görüntü

- Katılımcılar ile röp.

- Denize girenlerden gör röp.

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), (DHA)