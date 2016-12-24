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Samsunspor - Göztepe : 1 - 2

24 Aralık 2016 20:32

Hakan AKGÜN/SAMSUN,(DHA)

Hakan AKGÜN/SAMSUN,(DHA)
STAT : 19 Mayıs
HAKEMLER : Özgür Yankaya (xxx), Alparslan Dedeş (xxx), Mustafa Savranlar (xxx)
SAMSUNSPOR : Furkan (xx) – Fatih (x) (Dk. 11 Ercan xx), N’Diaye (xxx), Zola (xx), Murat (xxx), Alperen (x) (Dk.59 Mehmet x), Halil İbrahim (xx), Canberk (x), Burhan (xx) (Dk.89 Berkay), Mustafa (xx), Hasan (xx)
GÖZTEPE : Günay (xx) – Schwechlen (xxx), Hakan (xx), Doğa (xx) (Dk.57 Soner x), Fuchs (xxx), Jahovic (xxx), Gosso (xxx), Halil(xxx) (Dk.78 Mehmet Erdem x), Lokman (xx), Gençer (xx) (Dk.46 Emre Can xx), Tayfur (xxx)
GOLLER: Dk.21 Murat (Samsunspor), Dk.23 Jahovic, Dk.32 Halil (Göztepe)
SARI KART : Halil İbrahim (Samsunspor), Doğa, Gosso (Göztepe)

TFF 1’nci Lig’de Samsunspor kendi evinde ağırladığı Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu.
3’üncü dakikada gelişen Samsunspor atağında Alperen ceza sahası önünde topla buluştu. Genç futbolcunun vuruşunda top üstten auta gitti.
15’inci dakikada ani gelişen Göztepe atağında Jahovic’in sağ kanattan ceza sahasına girer girmez yaptığı sert vuruşta top üst direkten dışarı gitti.
21’inci dakikada Zola’ın ara pasında topla buluşan Murat, plase bir vuruşla fileleri havalandırdı (1-0).
23’üncü dakikada savunmanın arkasına atılan pasa hareketlenen Jahovic, kaleci Furkan’ın üzerinden yaptığı aşırtma vuruşla skora dengeyi getiren golü attı (1-1).
27’nci dakikada Mustafa’nın kullandığı serbest atışta savunmadan seken topa Zola’nın gelişine yaptığı vuruş auta gitti.
32’nci dakikada Schwechlen’in derinlemesine gönderdiği pasa hareketlenen Halil, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi (1-2).
İlk yarı konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
56’ncı dakikada gelişen Samsunspor atağında Hasan’ın ceza sahası içerisinde sert şutu, üstten auta gitti.
67’nci dakikada Mehmet Çakır’ın ceza sahası dışından sert şutu kalecide kaldı.
72’nci dakikada atılan uzun topla ceza sahası içine giren Hakan, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Furkan’ı geçemedi.
90’ıncı dakikada Halil İbrahim’in ceza sahası dışından sert şutu üstten auta gitti.
Maçı Göztepe 2-1 kazandı.

FOTOĞRAFLI

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