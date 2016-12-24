Beşiktaş - Gaziantepspor:1- 0

İSTANBUL-DHA
İSTANBUL-DHA
Stat: Vodafone Arena
Hakemler: Serkan Çınar, Mehmet Can Satman, Mehmet Cem Hanoğlu
Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Rhodolfo, Marcelo, Tosic, Hutchinson, Tolgay (Gökhan İnler dk. 53), Quaresma, Oğuzhan, Aboubakar, Cenk
Gaziantepspor: Gökhan, Rajtoral, Barış , Musa , Hintum, Fatau, Abdulkadir, Kangwa, Muhammed, İlhan, Ghilas
Gol: Aboubakar (dk. 41) (Beşiktaş)
Sarı kart: Kangwa (Gaziantepspor)
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında sahasında Gaziantepspor’u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.