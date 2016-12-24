(Görüntülü Haber) DHA, ödül töreninin yıldızı oldu

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Gazeteciler Cemiyeti’nin (AGC) 2015 yılı Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren gazetecilere ödülleri verildi. Doğan Haber Ajansı 5 ödül kazandı. AGC’nin her yıl düzenlediği Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması’nın ödülleri, EXPO 2016 Kongre Merkezi Lilyum Salonu’nda düzenlenen törenle verildi. Çok sayıda gazetecinin 2015 yılında yayımlanan eserleriyle katıldığı yarışmanın ödül törenine, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanı sıra, Ak Parti Antalya Milletvekilleri Gökcen Özdoğan Enç, Hüseyin Samani, Atay Uslu, Sena Nur Çelik, CHP Milletvekilleri Çetin Osman Budak, Mustafa Akaydın, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mesut Kocagöz, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Nuri Kolaylı, davetliler katıldı. Tören, gazetecilerin 2015 yılında ürettikleri ve dereceye giren eserlerden oluşan fotoğraf sergisinin açılmasıyla başladı.DHA Antalya Bürosu muhabirleri, AGC’nin yarışmasında 5 ödül birden aldı. En çok ödül alan medya kuruluşu DHA olurken, Mehmet Çınar ‘Çıraklıktan zirveye’ adlı eseriyle ‘Yazılı Haber- Röportaj’ dalında yılın gazetecisi seçildi. Televizyon ödüllerinde ‘Haber’ dalında Akif Arıcı, ‘Aspendos’a mermer hançeri’ haberiyle yılın gazetecisi olurken, DHA muhabirleri Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması kategorisinde de 3 ödül aldı. Mehmet Çınar ‘Demirel’i heykeli de uğurladı’ başlıklı eseriyle ‘Yılın Haber Fotoğrafı’ ödülünün sahibi oldu. ‘Ölümüne rekor’ başlıklı eseriyle Akif Arıcı ‘Yılın Spor Fotoğrafı’ ödülü kazanırken, İbrahim Laleli de ‘Dev dalga’ eseriyle ‘Yılın Çevre Fotoğrafı’ ödülünün sahibi oldu. Her yıl verilen Nuri Dağtekin Özel Ödülü, bu yıl usta gazeteci Yavuz Donat’a verildi. Bu yıl iki kurum arasında karar kılınan AGC Kurum Özel Ödülü’nü ise Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile ASKA Hotels paylaştı.Törenin açılış konuşmasını AGC Başkanı Mevlüt Yeni yaptı. Başkan Yeni, hiçbir kesimin arka bahçesi olmadıklarını tarafsız ve güvenilir yayın yaptıklarını kaydetti. Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini dile getiren Yeni, 15 Temmuz darbe kalkışması gecesi de meydanlarda Antalyalı gazetecilerin görevlerinin başında olduğunu kaydetti.Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Nuri Kolaylı, 15 Temmuz darbe girişimine medyanın tüm gücüyle karşı durduğunu kaydetti. Demokrasi ve ülkemizin bölünmez bütünlüğünden taviz vermediklerini kaydeden Kolaylı, “Sektörün sıkıntıları var. Hala internet yasamız yok. Önüne her gelen herkes gazeteci olabiliyor. Bir gazetecilik meslek yasasına ihtiyacımız var” dedi.Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise gazetecilik mesleğinin zor olduğunu belirterek, Antalya basının her zaman çözümün tarafında olduğunu vurguladı. Vali Karaloğlu, AGC için kamu yararına dernek kararı verilmesi gerektiğini ifade ederek, “Nuri Kolaylı, Bursa’da imparator gibi, ağa gibi. Ama Mevlüt Yeni Antalya’da züğürt ağa gibi. AGC’yi güçlendirmemiz gerekiyor” diye konuştu.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da son derece objektif oluşturulan jüri ile başarılı çalışmaların ödüllendirildiğini söyleyerek, AGC’nin gazetecilik dışında Antalya’nın her alanında var olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, “Kamu yararını hak ediyor. Öğrencilere burs veriyor. Antalya’nın tanıtımı için çok çaba sarf ediyor. EXPO’nun başından sonuna kadar duyarlılık gösteren Antalya’daki gazeteciler oldu. Antalya EXPO’su katılımcı sayısı bakımından ikinci sırada. NATO Dış İlişkiler Toplantısı tüm dünyaya duyuruldu. G20 Zirvesi’ni tüm dünyaya duyurdunuz. Milli Takım’a da sahip çıkan da Antalya basınıdır” dedi. Rusya’daki ilişkileri düzeltirken arkalarında Antalya’nın olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, “Rusya ile ilişkilerimizi tekrar bozmak istediler. Hesabını da soracağız. Bu süreçte Rusya ile yakın ilişkilerimizin faydasını da gördük. Doğu Halep’ten 45 bin kişinin tahliyesinde önemli iş başardık. Anlaşamadığımız noktalar vardır. Herkesle her konuda aynı düşünmek zorunda değiliz. Ama biz Rusya ile işbirliğimizi Suriye’ye yayıp ateşkesin tamamen sağlanması müzakere ile siyasi dönüşümün sağlanmasını istiyoruz” dedi.15 Temmuz darbe gecesi ve sonrasında Türkiye medyasının çok önemli rol üstlendiğini aktaran Bakan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Antalya’da gazeteciler tüm Türkiye’de olduğu gibi darbe sonrası en güzel dayanışmayı sergiledi. Gazeteciler eleştirecekler de. İnternet düzenlemesi ile ilgili düzenleme istendi. Birçok düzenlememin yapılması gerekir. Kamu yararına dernek için başvuru yapılır ve bir an önce incelemelerin yapılması için heyet göndeririz. Kamu yararına dernek hüviyetine kavuşursunuz.” ÖDÜL ALANLAR AGC 2015 Antalya Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması’nda ödül dağılımı şu şekilde oluştu: YAZILI BASINDA YILIN GAZETECİLERİ HABER Yıldız Çiçek- Gazetebir- Tüp bebek skandalıEngin Korkmaz- Körfez Gazetesi- Deniz fenerine restoran ARAŞTIRMA - İNCELEMEAbdullah Yalçın- Hürses Gazetesi- İşte gizlenen falez raporu RÖPORTAJMehmet Çınar- DHA- Çıraklıktan zirveye GÜNCEL YAZIAli Buldu- Akdeniz Gerçek Gazetesi- Barış bitti!Ali Murat Özgen- Sabah Akdeniz Gazetesi- Bu şarkılar da olmasa SPORUmut Özen- İleri Gazetesi- Yiğit yiğit olalı böyle çile çekmediSinan Özmüş- AA- Annesi sırtında taşıdı, o dünyaları taşıdı TURİZMSelçuk Sarı- Antalya Life- Esnaf 2015'te neler bekliyorTELEVİZYON ÖDÜLLERİHABERAkif Arıcı- DHA- Aspendos'a mermer hançeri YILIN RADYO PROGRAMISüleyman Değer- TRT Antalya Radyosu- Kültürümüzden köşesi- Kütük atma geleneğiYILIN GAZETESİ (SAYFA DÜZENİ)Nihat Saraç- Hürses Gazetesi- 10 Eylül 2015 tarihli 1.sayfa HASAN ÖZKAY FOTOĞRAF YARIŞMASI YILIN HABER FOTOĞRAFIMehmet Çınar- DHA- Demirel'i heykeli de uğurladı YILIN SPOR FOTOĞRAFIAkif Arıcı- DHA- Ölümüne rekorSüleyman Elçin- AA- Motorlu uçuş YILIN TURİZM FOTOĞRAFIOktay Özden- AA- Yolumuz uzun YILIN ÇEVRE FOTOĞRAFIİbrahim Laleli- DHA- Dev dalga