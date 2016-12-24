(Yeniden) Beşiktaş - Gaziantepspor:1- 0

İSTANBUL-DHA
İSTANBUL-DHA
Stat: Vodafone Arena
Hakemler: Serkan Çınar, Mehmet Cem Satman, Mehmet Cem Hanoğlu
Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Rhodolfo (Dk. 71 Beck),Tosic, Hutchinson, Tolgay Arslan (Dk. 53 Gökhan İnler), Cenk Tosun (Dk. 89 KerimFrei), Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Aboubakar
Gaziantepspor: Gökhan Değirmenci, Rajtoral, Barış Yardımcı, MusaNizam, Van Hintum, Abdülkadir Kayalı, Fatau, İlhan Parlak (Dk. 63 Angan),Muhammed Ildiz (Dk. 71 Doğanay Kılıç), Kangwa (Dk. 86 Orkan Çınar), Ghilas
Gol: Dk. 41 Aboubakar (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 82 Kangwa, Dk. 90 Musa Nizam (Gaziantepspor)
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yapılan maçtaBeşiktaş, Gaziantepspor'u 1-0 yendi.