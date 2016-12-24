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(Görüntülü Haber) Bakan Arslan Sabuncubeli Tüneli'ni inceledi (2)

24 Aralık 2016 21:41

BAKAN ARSLAN BELKAHVE TÜNELİ'Nİ İNCELEDİMehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Akhisar'daki programının ardından İzmir-İstanbul Otoyolu'ndaki Belkahve Tünelleri'ne gelerek incelemelerde bulundu. Bakan Arslan'a İzmir Valisi Erol Ayyıldız'da eşlik etti. Tünel girişinde gazetecilere açıklama yapan Bakan Arslan, "Belkahve Tüneli bu projenin çok önemli bir aşamasıdır. Hem Manisa'yı çok ilgilendiren hem İzmir'i çok ilgilendiren bir projedir. Buradaki gerekli incelemeleri yaptıktan sonra memnuniyetle görüyoruz ki, özellikle Bornova Viyadüğü de dahil olmak üzere Belkahve tünelleri bitmiş durumda ve inşallah biz daha önce de söz verdiğimiz gibi sene sonunda bitirir hale geldik. Ocak ayında inşallah Sayın Başbakanımızın da katılımlarıyla, daha önce beş kilometresini hizmete sokmuştuk, 20 kilometresini daha İzmir tarafından hizmete sokmuş olacağız. 25 kilometrelik kısmı hizmete girdiğinde bu tüneller ve Bornova Viyadüğü de dahil hem Manisa'nın erişimini kolaylaştıracak hem İzmir'in erişimini kolaylaştıracak" dedi."2018'İN SONUNDA İSTANBUL-İZMİR OTOYOLUNUN TAMAMINI BİTİRMİŞ OLACAĞIZ"Proje tamamlandıktan sonra otoyolun İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa ve İzmir'e hizmet vereceğini ifade eden Bakan Arslan, "Projenin tamamına gelince yaklaşık 4 milyar 660 milyon dolar para harcanmış durumda. İşin fiziki ilerlemesi yüzde 74 seviyesinde. 2 milyar doların üzerinde de kamulaştırma için para harcanmış durumda. Geriye kalan yaklaşık yüzde 26'lık işi de iki sene içinde inşallah 2018'in sonunda bitirmiş ve bu bölgenin tamamına hizmet verir hale getirmiş olacağız. Bu bölge ülkemizin ticareti, ekonomisi, sanayisi ve endüstrisi için çok çok önemli. Biz bu bölge üzerinden ülkemizin ekonomisine ve sanayisine gerçekten çok ciddi bir kolaylık sağlamış olacağız, çünkü ürettiğiniz ürünü ne kadar kolay ulaştırabilirseniz hammaddeyi ne kadar rahat nakledebilirseniz ticareti o anlamda geliştirmiş ve büyütmüş olursunuz" dedi.

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