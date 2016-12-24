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DHA ANKARA - TBMM Anayasa Komisyonu'nda tartışma

24 Aralık 2016 22:31

Meclis Anayasa Komisyonunda AK Parti'nin maddelerin görüşmelerine geçilmesi önergesi tartışmaya neden oldu. AK Partili milletvekillerinin görüşmeler için yeterlilik önergesi vermesine, CHP

Meclis Anayasa Komisyonunda AK Parti'nin maddelerin görüşmelerine geçilmesi önergesi tartışmaya neden oldu. AK Partili milletvekillerinin görüşmeler için yeterlilik önergesi vermesine, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP milletvekilleri, ayağa kalkarak itiraz etti.

Görüntü Dökümü:

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-Milletvekillerinin tartışması



Haber: ANKARA (DHA)

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