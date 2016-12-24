Beşiktaş-Gaziantepspor maçının ardından

Şenol Güneş: "En başarısız takım biziz. 13 puan değil ama en az yarısı benim kaybımdır"

Şenol Güneş: "En başarısız takım biziz. 13 puan değil ama en az yarısı benim kaybımdır"

İbrahim Üzülmez " İnanıyorum ki Gaziantep takımı ikinci yarı itibariyle çıkış yakalayacak"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "En başarısız takım biziz. 13 puan değil ama en az yarısı benim hatam yüzünden kaybedildi" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantepspor'u 1-0'lık skorla mağlup ettği maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş "Kendi sahamızda kazanmamız gereken bir maçı kazandık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Oyun üstünlüğü bizdeydi. Hatalarımız vardı. Dikine oynarken etkili olduğumuz ataklarımız vardı. Zaman zaman şut tercihlerimiz, attığımız golden daha iyi pozisyonlar varken daha fazla pozisyonları üretmemizi engelledi. Oyunun tamamında üstündük. Savunma anlayışı olarak rakibimiz hücuma çıkarken kontraya uygun oynamaya çalıştılar. Agresif oynadılar anca biz agresif değildik. Topu kaybettiğimizde bütün olarak savunma anlamında eksik oynadık. Rakibin az sayıda atakları kalemizde bitti. Verdiğimiz iki pozisyonda tehlikeliydi. Takımımın ve oyuncularımın savunma anlayışında eksik kaldığını ifade edebilirim" dedi.

"BENİM GÜNDEMİMDE TRANSFER YOK "

Yeni transfer Ryan Babel hakkında gelen bir soru üzerine Şenol Güneş şunları söyledi:

"Transfer ile ilgili konuşacak bir şey yok. Gelen olur giden olur. Bütün oyuncular gidebilir, kalan olur. Antrenmanda kim çıkarsa bakarız. Ezbere konuşmak doğru değil. Salı günü kadro içinden 11 yapacağız. Sezon başında geç ve çok transfer yaptık. Onları alıştırmaya çalışırken, yeni oyuncu alınabilir onu da alıştırırız. Benim gündemimde transfer yok antrenmanda oyuncu varsa katkı yapıyorsa oynar. Belki oynar ve belki de oynamaz yani rekabet de olacak. Sahaya çıkan 11 ile oynanır, yedekler ile birlikte 18 kişilik kadro olur sahada. Transferi ben konuşmuyorum. Bu transferi kulüp yapar patron başkandır. Ben öncesinde fikrimi söylerim. Yazılanlar doğru değil. Gidecek olanda gelecek olan da konuşulur. 35 puan ilk yarı itibariyle başarısız sonuçtur bizim için. Biz eksik kaldık biraz. İkinci yarı düzeltmeye çalışacağız. Transfer benim gündemimde yok"

"BABEL GELDİĞİ ZAMAN GÖRÜRÜZ"

Sahada Oğuzhan ve Quaresma arasında geçen penaltı tartışması ise tecrübeli teknik adam "Genelde bazen 1-2 oyuncu yazdığımız olur. Genelde Cenk'i yazarım bugün de onu yazdım. Atacak oyuncu olduğu zaman atar. Oyuncu atamadığı zaman penaltıyı atacak oyuncu benden yetkiyi almıştır başkasına verebilir. Ricardo ile Oğuzhan'ın konuştuğu söyleniyor. Ancak penaltıyı kullanacak olana Cenk karar verir" dedi.

Her oyuncudan memnun olduğunu belirten Güneş, Ryan Babel ile tanışmadığını da söyledi. Güneş "Sahada boşluğumuz yok. Messi'yi alırsak değişir tabi ki. Gitmek isteyen en iyi oyuncumuzda olabilir. Ancak benim yorumlarla ilgili söyleyecek bir şeyim yok. Babel geldiği zaman görürüz. Elimde olmayan oyuncu ile alakalı konuşmam ben. Talisca düzeldi ve idmanlara başladı. Hafta içerisinde idmanlara sokmadım. Perşembe günü o maçta oynasın dedik. Salı belki oynatırım. Aras da sağlık olarak iyi. Verim olarak hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

"EN BAŞARISIZ TAKIM BİZİZ. 13 PUAN DEĞİL AMA EN AZ YARISI BENİM KAYBIMDIR"

İlk yarısı biten Süper Lig hakkında da değerlendirmede bulunan Şenol Güneş şunları söyledi:

"Hedefimiz 48 puandı. Onu yapamadık ve beklentisini yaşıyoruz. Her maçı kazanmak isteyerek sahaya çıktık ancak Fenerbahçe maçında kontrollü oynadık ve diğer geride kalan her maçta kazanmak için oynadık. Şu an başarısızız. 35 puan aldık arada 13 puan var. O yarısı benim hatam onu alabilirdim. 6 puan benim yüzümden kayboldu. Oyuncularım elinden geleni sergiledi. Avrupa Kupası maçlarının çok önemli olduğunu söyledim. Mazeretleri söylemek doğru değil. En başarısız takım biziz. 13 puan değil ama en az yarısı benim kaybımdır"

Video hakem teknolojisiyle alakalı da "Kullanılabilir" diyen Güneş, "Hakemler ile ilgili konuşmuyorum artık. Kavga unsuru olarak ortaya çıkıyor. Benim fikrimden çok hangi kulübe göreyse öyle kullanılıyor. Ben hakem haksızlık yaptı diyorum örneğin rakip hocası da aynı şeyi söylüyor" ifadelerini kullandı.

Geçen hafta alınan Kasımpaşa mağlubiyeti hakkında da konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Genel olarak o maçta bu maçtan farklı değildi. Yediğimiz golleri ancak öyle atabilirsin. Aslında aynı şey bugün de oldu. Rakip kale yerine kendi kalemize gol atıyoruz. Bazen kalemizi karıştırıyoruz" diyerek sözlerini sonlandırdı.

ÜZÜLMEZ "İNANIYORUM Kİ GAZİANTEP TAKIMI İKİNCİ YARI İTİBARİYLE ÇIKIŞ YAKALAYACAK."

Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, ise 1-0 mağlup oldukları Beşiktaş maçı ardından şunları söyledi:

"Zor bir geceydi. Tabii ki bir takım değişimleri yapmak kolay değil ama takım olarak 3 haftaya baktığımızda bugün ortaya koyulan mücadeleden dolayı oyuncularımı kutluyorum. Geçen hafta kaybeden Beşiktaş seyirci ve saha avantajını kullandı bugün. Baskıyı da hissettirdiler. Burada Beşiktaş'a karşı oynamak kolay değil. Bugün evet kaybettik ama maçın geneline baktığımızda 4-5 çok net gol pozisyon bulduk. Bu kadar pozisyon yakalayıp birini değerlendirseydik çok daha farklı olabilirdi. Oyuncularımı kutluyorum. Zor bir süreçteyiz. Son 7 maçı kaybetmiş bir takımdan bahsediyoruz. İnanıyorum ki Gaziantep takımı ikinci yarı itibariyle çıkış yakalayacak. Kolayı herkes seçer biz zora talip olduk. Bütün takım arkadaşlarımızın karakter göstermesi gerek. Puanı fazlasıyla hak ettiğimizi düşünüyorum. Beşiktaş'tan daha çok gol pozisyonumuz var. Penaltının uzaktan yakından alakası yok. Biz öyle karakterde insanlar değiliz taraftar yanlış tanımış olabilir. Hakemlerin de dikkat etmesi gerek. Beşiktaş şampiyonluğun en önemli adaylarından biridir. Böylesine maçlarda onlardan daha fazla istememiz lazım. Bizim için eksik olan final pozisyonlarındaki eksiklikti"

"SİYAH-BEYAZ BİZİM İÇİN ÇOK ANLAM İFADE EDİYOR"

Beşiktaş tribünlerinin kendisi hakkında ki sevgi tezahüratları ve övgüleri hakkında ise Üzülmez, "Duygulanmamak elde değil. 11 sene bu takımda kaptanlık yapmış bir oyuncuyum. Farklı ve özel bir camia benim için. Ayrılırken de kaptanlık pazubandını da evimde saklıyorum ancak Beşiktaş aşkıyla mücadele ettiğim için çok oyuncular gelmesine rağmen en çok oynayan oyunculardan biriyim. Siyah-Beyaz bizim için çok anlam ifade ediyor. Müthiş bir stat olmuş ancak İnönü'nün ambiyansını daha çok özlüyorum. Hedefim tabii ki Allah nasip ederse bu camianın başında kim olmak istemez. Benim de hedeflerim Beşiktaş'ın başında olmak. Geçen sene müthiş bir başarı yaptık. Bu başarıyı Gaizantepspor'da da yakalamak istiyoruz. Sonunda neden olmasın. Kaliteli oyuncularla beraber o sinerjiyi yakalarsak bunu daha iyi yaparız. Vodafone Arena'da taraftarın deli İbrahim tezahüratı onların Deli İbrahim'i olarak Allah inşallah bize nasip eder" ifadelerini kullandı.

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Ali DANAŞ-Hakan TARHAN -İSTANBUL-DHA