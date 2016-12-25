Sneijder'in kramponlarına 7 bin lira verildi

Antalya Galatasaraylılar Derneği'nin geleneksel yılbaşı balosunda, Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Wesley Sneijder'in Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a gol attığı maçta giydiği bir

Antalya Galatasaraylılar Derneği'nin geleneksel yılbaşı balosunda, Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Wesley Sneijder'in Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a gol attığı maçta giydiği bir çift krampon 7 bin liraya satıldı.

Antalya Tenis İhtisas Kulübü'nde (ATİK) gerçekleştirilen baloya Antalya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Gökmen Güzel, yöneticiler ve Galatasaraylı taraftarlar katıldı.

Gecede, derneğe katkı sağlamak amacıyla Galatasaray'ın 10 numarası Wesley Sneijder'in kramponu açık artırmayla satışa çıkarıldı. 11 Aralık 2013 tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde oynanan, Galatasaray'ın Juventus'u 1-0 yendiği ve gruptan çıktığı karşılaşmada takımının golünü kaydeden Sneijder'in o gün giydiği imzalı kramponlarına diş hekimi İrfan Biner ve müteahhit Taylan Erbaş, 3 bin 500'er TL verdi.

Gökmen Güzel, "Dernek olarak yeni yılı yeni umutlarla ve yeni beklentilerle karşılamak için bir araya geldik. 2017 güzel olacak. Barış, huzur ve güven dolu bir yıl geçirmenizi diliyorum. Daha nice şampiyonluklar yaşarız. 22'nci senesini dolduran derneğimizde daha nice sizlerle birlikte etkinler, şampiyonluk kutlamaları yaparız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Geceye katılanlardan

- Açık artırmadan görüntü

- Dernek başkanından Gülçin Ergül’e hediye verilmesi

(Haber-Kamera:Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya) DHA)