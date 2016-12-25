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Dünyada bir ilk: İsveç İstihbaratı kaç kişiyi dinlediğini açıkladı

25 Aralık 2016 11:23

Ersin Arslan / Stockholm, 25 Aralık (DHA) – Dünya istihbarat örgütleri tarihinde bir ilk yaşandı; İsveç İstihbarat Örgütü SÄPO 2015 yılında gözetleme faaliyetleri doğrultusunda

Ersin Arslan / Stockholm, 25 Aralık (DHA) – Dünya istihbarat örgütleri tarihinde bir ilk yaşandı; İsveç İstihbarat Örgütü SÄPO 2015 yılında gözetleme faaliyetleri doğrultusunda aralarında teröristlerin de bulunduğu 377 kişiyi izleyip dinleme kararı aldığını açıkladı.İsveç İçişleri Bakanı Anders Ygeman konu ile ilgili yaptığı açıklamada ‘‘Hükümetin istediği doğrultusunda istihbarat örgütü ilk defa parlamentoya faaliyetleri doğrultusunda bu konuda bir rapor sundu. Bu izleme-dinleme ve yürütülen gizli faaliyetler, vatandaşlarımızın öğrenme hakkı olduğundan hareketle yapıldı. Bu şekilde istihbarat örgütününe ve kullanılan gizli takip yöntemlerine karşı halkın güvenini arttırmayı amaçladık.’’ diye konuştu.SÄPO’nun sunduğu rapora göre izlenme kararı alınan 377 kişinin telefon ve internet trafiği izleme altına alındı. Açıklanan bu sayının içerisine kamera ile takip ve böcekle dinleme de dahil.Rapora göre gizli yöntemlerle takip edilenler arasında terörizm ve karşı casusluk şüpheli kişilerle, radikal sağ ve sol kesimlere mensup kişiler bulunuyor.Kullandığı gizli takip yöntemlerini bu denli şeffaflıkla açıklayan başka istihbarat örgütü olmadığının belirten İsveç İçişleri Bakanı Anders Ygeman ‘‘İsveç şeffaflık konusunda attığı bu adımla gizli takip konusunda güven tesis etmeye çalışıyor. İnsanlarımızın kişisel dokunulmazlığı ve yasal haklarının korunduğu bilinmeli. Bu yöntemler sadece en ciddi suçlular ile teröristlere karşı kullanılıyor. Başka hiçbir kimseye karşı kullanılmıyor’’dedi.

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