Kilo vermede en önemli faktör kararlılık

ADANA, (DHA) - DİYETİSYEN Çiğdem Koçak, kilo vermenin fedakarlık ve sabır gerektiren uzun bir süreç olduğunu, kararlı olmanın en önemli faktör olduğunu söyledi.

ADANA, (DHA) - DİYETİSYEN Çiğdem Koçak, kilo vermenin fedakarlık ve sabır gerektiren uzun bir süreç olduğunu, kararlı olmanın en önemli faktör olduğunu söyledi.

Özel Seyhan Tıp Merkezi'nde görev yapan Çiğdem Koçak, diyete başlarken işlerin yolunda gitmemesinde bile aynı istek, inanç ve kararlılığın gösterilmesi gerektiğini anlattı. Diyet yapmanın 'uzman bir elin hazırladığı bir diyet listesine harfiyen uymak' şeklinde tanımlanayacağını vurgulayan Koçak, şu önerilerde bulundu:

"Burada söz konusu olan, yeme alışkanlıklarımızı değiştirmek ve bu değişimi bütün bir ömre uyarlayabilme başarısını göstermektir. Dolayısıyla bilinçli bir yaklaşımla, uzman desteği ve takibiyle, zihnen hazır bir şekilde diyete başlamak oldukça önemlidir. Kilo vermeyeceğinizden ve kantara çıkmaktan korkmayınız."

HATA YAPMAKTAN KORKMAYIN

Diyet yaparken hata yapmaktan korkulmaması gerektiğini de vurgulayan Koçak şunları söyledi:

"Kaçamak yapmanın geri dönülmez, telafi edilemez bir hata olduğu fikrinden kurtulun. Hepsinin telafi edilebilir olduğu gerçeğini benimseyin. Yaptığınız kaçamaklar yüzünden kendinizi hayal kırıklığına sürüklemeyin. Çünkü bu düşünce şekli suçluluk duygusunu beraberinde getirecektir ve diyetten soğumanıza sebep olacaktır. Diyete başlarken gösterdiğiniz kararlılığı korumanız ve devamlılık sağlamanız buna bağlıdır. Beklentinizi karşılamasa bile, yaktığınız her kalorinin verdiğiniz her bir gramın sağlığınıza yapacağınız paha biçilemez bir yatırım olduğuna inanın ve asla vazgeçmeyin."

FOTOĞRAFLI