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İğneden sonra ölen minik Yalçın'da 'anafilaksi' gelişmiş

25 Aralık 2016 11:28

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ Halk Sağlığı Müdürlüğü, iğne yapıldıktan sonra fenalaşan ve tedaviye alındığı hastanede ölen 6 yaşındaki Yalçın Efe Kabakal'da

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ Halk Sağlığı Müdürlüğü, iğne yapıldıktan sonra fenalaşan ve tedaviye alındığı hastanede ölen 6 yaşındaki Yalçın Efe Kabakal'da aniden başlayan ve önceden bilinmesi mümkün olmayan enjeksiyona alerjik reaksiyon olan 'anafilaksi' geliştiğini belirtti.
Pazarcık İlçesi'nde 19 Aralık Pazartesi günü ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Yalçın Efe Kabasakal rahatsızlanınca annesi tarafından ilçedeki 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'ne götürüldü. Muayene sonrası Dr. İ.E.'nin yazdığı iğneyi eczaneden alan anne Neslihan Kabasakal, Aile Sağlığı Merkezi'ne döndü. Hemşirenin iğneyi yapması ardından minik Yalçın Efe kısa süre sonra fenalaşıp kalbi durdu. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonucu kalbi çalıştırılan Yalçın Efe Kabasakal, ambulansla Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada da duran kalbi müdahale ile çalıştırılan minik Yalçın, daha sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yalçın Efe Kabasakal, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Cuma günü yaşamını yitirdi.
"ÖNCEDEN BİLİNMESİ MÜMKÜN OLMAYAN ANAFLAKSİ GELİŞTİ"
Minik Yalçın'ın ölümü ardından aile ihmal olup olmadığının araştırılmasını isterken, Kahramanmaraş Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı. Çocukta; çok nadir görülen enjeksiyon alerjisi olan anafilaksinin geliştiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Pazarcık İlçemizde 2  Nolu Aile Sağlığı Merkezi'ne 19 Aralık Pazartesi günü saat 10.30 civarında hastalığı sebebiyle ailesi tarafından muayeneye götürülen Yalçın Efe Kabasakal isimli çocuğa yapılan muayene sonucunda reçetesi düzenlenerek tedavisine başlanmıştır. Yazılan enjektabl  ilaç eczaneden alınarak aile sağlığı elemanı tarafından hastaya uygulanmıştır. Şu an ki bilgilerimize göre; yapılan enjeksiyon sonucunda çok nadir rastlanan, ilaç allerjileri içinde en hızlı ve tehlikelisi olan ve önceden bilinmesi mümkün olmayan anaflaksi gelişmiştir. Hastaya aile hekimi ve aile sağlığı elemanı tarafından anında müdahaleye başlanarak aynı zamanda 112 çağrılmış ve 112 kısa sürede intikal etmiş ve birlikte yapılan müdahale ile hasta stabil hale getirilmeye çalışılmıştır. Hasta ilk müdahelenin ardından Pazarcık Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş orda yapılan müdahalenin ardından hasta stabil olunca KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmiş ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştır. Ancak 23 Aralık Cuma günü hasta kaybedilmiştir."

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