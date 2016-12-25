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Destici: Suriye'de PYD'nin varlığına müsade edilirse PKK bitmez

25 Aralık 2016 19:34

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'de PKK ile topyekun bir mücadele başlağını belirterek, "Ama sadece Türkiye

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'de PKK ile topyekun bir mücadele başlağını belirterek, "Ama sadece Türkiye Cumhuriyeti içinde bu mücadeleyi vermek yetmez. PKK'nın Kerkük ve Musul'da koridor açmasına seyirci kalınırsa, hemen Suriye'nin kuzeyinde, hemen bir adım ötemizde, Aynel Arap'ta, Kamışlı'da, Afrin'de, PKK'nın aynısı olan PYD'nin varlığına müsaade edilirse PKK bitmez" dedi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kahramanmaraş'ta partisinin Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Mevcut Başkan Hasan Kızıldağ'ın tek adaylığında gerçekleşen kongrede konuşan Mustafa Destici, Türkiye'nin 32 yıldır PKK terör örgütünün hain saldırılarıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. PKK ile mücadelede bugüne kadar binlerce şehit verildiğini, bazı dönemlerde Türkiye'nin bir bölümünün adeta savaş alanına döndüğünü bilirten Destici, şöyle dedi:
"32 yıllık sürede çeşitli hükümetler görev yaptı. Ciddi mücadelelerin verdiliği dönemler oldu. Mücadelenin savsaklandığı, mücadele edilmeyen dönemler oldu. Müzakere edilen, el sıkışılan dönemler oldu. Çözüm adına yapıldı bunlar ama şu bir gerçek ki bu 32 sene zarfında PKK ile gerçekten tüm unsurlarıyla ciddi bir şekilde topyekun mücadele verilseydi, kararlı ve azimli bir şekilde arada hiçbir kopukluk olmadan mücadele edilseydi değil bir kere, 32 kere bu PKK bitirilebilirdi. İlk çıktığı dönemlerde '3-5 çapulcu kardeşim bunlardan bir şey olmaz' denmeseydi de yılanın başı küçükken ezilseydi Allahüalem bugünleri yaşamıyor olurduk."
'PKK/PYD FIRAT'IN BATISINDA DA, DOĞUSUNDA DA İMHA EDİLMELİ'
32 yılda Türk Milleti'nin PKK ile mücadelede büyük bedeller ödediğini ifade eden Destici, şöyle devam etti:
"'PKK ile el tutuşarak, müzakere ederek bu iş olmaz' dedik, 'Terörle müzakere edilmez, mücadele edilir ancak mücadeleyle yok edilir' dedik ve neticede bu gerçek anlaşıldı. İnanıyorum ki bu büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürülürse hain PKK'nın inşallah sonu yakındır. Ama sadece Türkiye Cumhuriyeti içinde bu mücadeleyi vermek yetmez. Kandil orada durduğu sürece, Kandil'in yanında Sincar'da yeni bir Kandil eklenmesine müsaade edilirse, PKK'nın Kerkük ve Musul'da koridor açmasına seyirci kalınırsa, hemen Suriye'nin kuzeyinde, hemen bir adım ötemizde Aynel Arap'ta, Kamışlı da, Afrin'de, PKK'nın aynısı olan PYD'nin varlığına müsaade edilirse PKK bitmez. Aynı mücadele orada da sergilenmelidir. Hain, kahpe, kalleş PKK/ PYD terör örgütü neredeyse orada vurulmalı, ima edilmeli. Bunun için Fırat'ın doğusu, batısı ayrımı yapılmamalı."
Avrupa Türk Birliği Federasyonu Genel Başkanı Erol Yazıcıoğlu'nun da konuşma yaptığı kongrede partiye yeni katılanlara rozetleri takıldı. Tek liste ile gerçekleştirilen genel kurulda ise mevcut başkan Hasan Kızıldağ güven tazeledi.
FOTOĞRAFLI 

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