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Cam silerken 6'ncı kattan düşen kız öldü

25 Aralık 2016 19:33

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Suruç İlçesi'nde, 6'ncı katta cam silerken dengesini kaybederek zemine düşen 17 yaşındaki İpek Atilla yaşamını yitirdi.

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Suruç İlçesi'nde, 6'ncı katta cam silerken dengesini kaybederek zemine düşen 17 yaşındaki İpek Atilla yaşamını yitirdi.
Olay, bugün öğleden sonra ilçeye bağlı Dikili Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan İpek Atilla oturduğu 6'ncı kattaki evlerinin camını silmek için pencereye çıktı. Cam silerken dengesini kaybeden Atilla zemine düştü ve ağır yaralandı.
Ailesinin haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Suruç Devlet Hastanesi'ne götürülen genç kız, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan İpek Atilla'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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