(Görüntülü Haber) Akhisar Belediyespor-Atiker Konyaspor maçının ardından

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR-Ersan ERDOĞAN / MANİSA, DHA SPOR Toto Süper Lig'de son 2 maçından galibiyet çıkaramayan Akhisar Belediyespor ilk yarının son haftasında konuk ettiği Atiker Konyaspor'u tek golle mağlup etmesini bildi. İlk 45 dakikası golsüz sona eren mücadelede Ege ekibine 3 puanı getiren golü 82. dakikada Vaz Te kaydetti. Bu sonuçla ligdeki 5. galibiyeti elde eden yeşil-siyahlılar 20 puana yükseldi. Konyaspor ise 24 puanda kalarak üst sıralara tırmanma şansını tepti.Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman 1-0 kaybedilen Akhisar Belediyespor maçını değerlendirdi. UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Braga maçından sonra lige yöneldiklerini ve çıkış yakaladıklarını belirten Kocaman, "Oynadığımız 6 maçta 14 puan aldık. Ligi istediğimiz yere taşıdık. Karabükspor ve Akhisar Belediyespor maçlarından ise umduğumuz futbolu sahaya yansıtamadık. Sezon başında 24 puan bizim için kötü değildi. Ancak çıkışa geçtikten sonra bu puanda kalmak bizi üzdü. İlk yarı girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik, ikinci yarı ise oyun ritmini yakalasak da pozisyon zenginliği rakibimizdeydi. Zeminin bozuk olması da Akhisar Belediyespor'a yaradı" diye konuştu.Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Konyaspor gibi güçlü bir rakibe karşı çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini vurguladı. Konyaspor'un ligin en iyi organize olan ve koşan takımı olduğunu dile getiren Kafkas, "Bizim de son 6 haftada ciddi çıkışımız var. Ofansif gücümüzü öne çıkardık. Konyaspor gibi güçlü bir takımı yenmek devre arasına girerken özgüvenimizi artırdı. Devreyi istediğimiz puanda tamamladık. İkinci yarı 9 maçı içeride oynayacağız. Önemli fikstür avantajımız var. Türkiye Kupası'nda da iddialıyız. Ara transferde Larsson ve Olcan'ı aldık, 3 futbolcu daha transfer edeceğiz. Bu akşam golümüzü atan Vaz Te son maçlarda bizi memnun etti. Oyuncumuzun devre arası sözleşmesini uzatacağız" cümlelerini kullandı.