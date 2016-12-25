Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    25 Aralık 2016 19:52
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

Başbakan Yardımcısı Kaynak Kilis'te

25 Aralık 2016 19:46

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak, bazı temaslarda bulunmak üzere akşam saatlerinde geldiği Kilis'te valiliği ziyaret etti.

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak, bazı temaslarda bulunmak üzere akşam saatlerinde geldiği Kilis'te valiliği ziyaret etti.
Başkan Yardımcısı Kaynak, Hatay'daki temaslarının ardından akşam saatlerinde geldiği Kilis'te, Valiliği ziyaret etti. Vali İsmail Çataklı tarafından karşılanan Veysi Kaynak, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Veysi Kaynak, durum tespiti yapmak istediklerini belirterek, şunları söyledi:
"Sayın valimiz, belediye başkanımız ve milletvekillerimizle beraber hem bir durum tespiti yapalım istiyoruz. Geçen hafta El Bab'da vatanımız için, milletimiz için ülkemizin bölünmez bütünlüğü için, kahramanca mücadele eden ve yaralanan askerlerimizi ziyaret edelim istedik. Kilis'te çok önemli bir muhacir nüfusu var. Elbeyli'nin karşında, Çobanbey'de, zeytinlik alanda yaklaşık 180 bin insan var. Kış şartlarına girdik. Bu insanların 70- 75 bini çadırlarda, diğerleri serbest alanda kalıyor. Kış şartlarında hangi insani yardımları yapabiliriz? Sayın valimizle, milletvekillerimizle, belediye başkanımızla bunları görüşeceğiz."
Veysi Kaynak, daha sonra makamda Vali Çataklı, milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Reşit Polat ve Belediye Başkanı Hasan Kara ile basına kapalı olarak görüşme yaptı.

FOTOĞRAFLI 

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

(Görüntülü Haber) Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı motosikletli öldü
Altınordu-Ümraniyespor Notları
(Görüntülü Haber) Sahilde terk edilen yeni doğmuş bebeğe 'Melek' ismi verildi
(Görüntülü Haber) Akhisar Belediyespor-Atiker Konyaspor maçının ardından
Sahilde terk edilen yeni doğmuş bebeğe 'Melek' ismi verildi
Pınar Karşıyaka - Galatasaray Ödeabank Fotoğrafları
Destici: Suriye'de PYD'nin varlığına müsade edilirse PKK bitmez
Cam silerken 6'ncı kattan düşen kız öldü
Pınar Karşıyaka-Galatasaray Odeabank: 78-72
Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı motosikletli öldü
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Tartıştığı erkek arkadaşı pencereden itti
ŞEHİT FEHMİ BARÇIN'IN CENAZESİ HELLALİK İÇİN BAYRAMPAŞA'DAKİ BABA EVİNDE
(Görüntülü Haber) Şehit Fehmi Barçın'ın cenazesi helallik için Bayrampaşa'daki baba evinde
RT: Saldırgan Türk emniyetinde görevli polis Mevlüt Mert Altıntaş
Muğlalı mimardan şehitler için tek kişilik eylem
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler
ÇOK YORUMLANANLAR

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:4608:2013:1115:2717:5019:16
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=