MİLLİ PİYANGO BİLETİ İÇİN UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Haber - Kamera: Esan SAN - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Haber - Kamera: Esan SAN - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Yeni yıl yaklaşırken, umudunu milli piyangonun büyük ikramiyesine bağlayanlar, Eminönü’ndeki Nimet Abla gişesinden bilet alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Sabah saatlerinde başlayan kuyruklar soğuk havaya rağmen akşam geç saate kadar sürdü.

Büyük ikramiyenin 60 milyon lira olarak belirlendiği Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi bilet kuyruğuna giren çocuklu ve yaşlı vatandaşlar da dikkati çekti.

Tam biletin 60, yarım biletin 30, çeyrek biletin de 15 liradan satıldığı özel çekilişe sayılı günler kala Eminönü Nimet Abla Gişesi önünde saat 23.00 itibariyle hareketlilik sürüyor. Gişe yetkilileri, vatandaşların özellikle çeyrek biletlere yoğun ilgi gösterdiği bilgisini verdi.

Çevredeki seyyar satıcılar da ellerinde kalan son biletleri satmaya çalışıyor.

Bilet alan vatandaşlardan Arda Volkan Özel, "Yeni yıldan beklentimiz mutluluk, savaşların bitmesi, ülkemizinde daha mutlu yaşayabilmek, şehitlerin olmaması... Tabi bir çuval paramız olsa fena olmaz yani, Trabzon'dan kalktık geldik buraya. Gezmeye geldik, bilet de aldık. Bilet bana çıkarsa herkesin planı gibi benim de planlarım var. Ev, araba alır bir iş kurarım. 4 tane çeyrek aldım iki tane daha alacağım. Çıkana bir tanede de çıkar zaten." dedi.

Yaşar Demrikaya da, "Beklentim, ailemlemle mutlu bir yıl geçirmek. Çok fakir insan var, onlara da yardım etmek istiyorum. Bana çıkarsa tek başıma yemek istemiyorum, insanları seven biriyim. Sokakta ne kadar yardıma muhtaç insan varsa hepsini bir arada toplayıp dönerli bir imarethane gibi bir şey düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Müslüm Dede ise,"Şansımıza aldık, inşallah bize bir şeyler çıkar. Bana çıkarsa önce fakir fukaralar, çevremdeki insanlar, gerisi de Allah büyüktür, bakarız artık. 3 tane çeyrek aldım, inşallah çıkar. Dualarınız bekliyoruz artık." diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Oluşan uzun kuyruklar

-Bilet alan vatandaşlar

-Seyyar bilet satanlar

-Vatandaşlarla röp.

-Deaylar