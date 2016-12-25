DHA YURT BÜLTENİ - 14

Başbakan Yardımcısı Kaynak Kilis'te (2)

Başbakan Yardımcısı Kaynak Kilis'te (2)

'SINIRIMIZI SAĞLAMA ALMALIYIZ'

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kilis Valiliği'nde Vali İsmail Çataklı, milletvekilleri ve diğer protokol üyeleriyle yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Kaynak yaptığı açıklamada, Avrupa’nın güvenliğinin Türkiye’den başladığını söyledi. Türkiye'nin güvenliğinin de Suriye ve Irak sınırından başladığını kaydeden Kaynak, "Sınırımızı sağlama almalıyız. Ama Avrupa da kendi güvenliğinin başlayacağını unutmamalıdır. Rejim güçlerinin elinde olan İdlib tarafına tahliye edildi. Yaklaşık 40 bin kişi tahliye edildi. Bunlar İdlib civarında akrabaların, tanıdıklarının yanına yerleştiler. Fakat hava şartları olağan üstü bozuk, AFAD, Kızılay olarak, İHH olarak çalışma yaptık. İHH’nın hazırladığı alanı düzenledik, katkı verdik. Yaklaşık 2 bin 500 kişiyi alacak şekilde dizayn ettik. Hatay Valiliğimiz de koordineli bir şekilde Reyhanlı Konaklama tesislerinde bir kampın alt yapısını yaptık" dedi.

'OLAĞANÜSTÜ BİR GÖÇ HAREKETİ OLMADI'

Reyhanlı konaklama tesislerinde acil bir toplanma merkezi yapıldığını ifade eden Kaynak, şöyle devam etti:

"Ancak ilk günden itibaren ağır yaralılar, hastalar, Hatay ilimize doğru gelmeye başladı. Bugün itibariyle Hatay’a ulaşan 233 yaralı oldu. 945 tanesi çocuk, tamama yakını kurşun, şarapnel parçası veya roketlerin patlaması ile yaralanan insanlar. Yaralıların 88’i çevre illere sevk edildiler. Şuan itibariyle 32’sini kaybettik, 33 kişi tabucu oldu. Bu yaralıların refakatçilerini de içeriye aldık. Raketçileri yurtlarda barındırdık. Halep’ten gelen insanların yardıma ihtiyacı var. Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Hatay Valiliğimizin koordinesinde İdlib civarına Türk Kızılayı, İHH bir takip sivil toplum örgütleri tarafından yardım yapıyoruz. Bin 10 TIR yardım malzemesi Suriye içlerine insani yardım gönderildi. Muhtemel bir göç hareketi olacağını düşündük, olağanüstü bir göç hareketi olmadı."

35 BİN KİŞİLİK BARINMA MERKEZİ YAPILACAK

Başbakan Yardımcısı Kaynak, Türkiye'nin, Suriyelilerin kışı rahat geçirmeleri için istemeleri halinde geçici barınma merkezlerini oluşturduklarını anlatarak, "Oluşacak sayının oluşacak kapasitenin yaklaşık 35 bin kişi olmasını bekliyoruz ki, zaten Halep’te tahliye edilen insan sayısı buna çok yakın bir sayıdır. Buraya geliş sebebimiz ise Hatay’dakine benzer bir farklılık içeriyor" diye konuştu.

'SURİYE'DE 2 BİN 200 KİLOMETRELİK ALAN TEMİZLENDİ'

Kaynak, 'Fırat Kalkanı' harekatıyla 2 bin 200 kilometrelik alanın terör örgütlerinden temizlendiğini de kaydederek, şunları söyledi:

"Suriye’nin topraklarının yarısından fazlası, Irak’ın topraklarının üçte biri işgal edilmiştir. Dünya 65 ülke ile en modern silahlarla sahip, en güçlü donanımlara sahip büyük asker sayısına sahip, koalisyon güçlerinin uzunca bir süreden beri hava hareketi ile yok etmeye çalıştıkları DEAŞ terör örgütü mensuplarına en ciddi, en kapsamlı ve en netice alan mücadeleyi Türk Silahlı Kuvvetleri yapmaktadır. Harekatın başladığı zamandan bu yana yaklaşık 4 ayı geçti. Bu tarihe kadar 2 bin 200 kilometrelik alan temizlendi. Terör örgütü DEAŞ unsurlarından temizlendi, PYD terör unsallarından temizlenmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri asla işgal niyetiyle, ilhak niyetiyle, istila niyetiyle Suriye topraklarında değildir."

'ŞENGAL'DE YENİ BİR KANDİL OLMASINA MÜSAADE ETMEYİZ'

Kaynak, konuşmasının ardından gazetecilerin sorusu üzerine Şengal'de, yeni bir kandil olmasına müsaade edilmeyeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin sınırımıza gelen her türlü faaliyetini, yok etme görevi veriyor. Bu sözleşmesine verdiği yetkiyle Kandil ve 'Fırat Kalkanı' harekatını yapıyoruz. Şengal’de yeni bir Kandil olmasına müsaade etmeyiz. Ülkemize yeni bir mikrop merkezinin oluşmasına, Türkiye Cumhuriyeti izin vermeyecektir. Asla müsaade etmez ama Barzani kendi egemenlik sınırları içerisinde olduğu için kendi görevini yapıyor. Sayın Barzani’nin başarılı olması en büyük temennimiz ama olmadığı takdirde de bunun gereğini yine Türkiye Cumhuriyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri marifetiyle belirleyecektir."

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Reşit ÇELEBİOĞLU / KİLİS, (DHA)

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Karda 5 gündür mahsur kalan çobanı, köylüler kurtardı

KARAMAN'ın Ermenek İlçesi'nde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle dağlık arazideki mağaralarda 5 gündür mahsur kalan 66 yaşındaki çoban Hüseyin Duran, köylüler tarafından kurtarıldı.

Ermenek'in Çamlıca Köyü'nde oturan Hüseyin Duran, yaklaşık 150 keçisiyle birlikte yaz aylarında köye yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Sumak Mevkii'ndeki yaylaya gitti. Havaların soğumasıyla birlikte de o bölgedeki dağlık arazideki mağaralarda kalmaya başladı. Ailesi de sık sık köyden Duran'a gıda malzemesi götürdü. Ancak geçen çarşamba günü aniden bastıran kar yağışı nedeniyle ailesi, Duran'ın yanına gidemedi. Gıda malzemesi de az kalan Duran, 5 gündür dağlık arazideki mağaralarda keçileriyle birlikte mahsur kaldı. Bugün Köy Hizmetleri ekipleri Sumak Mevkii'ne giden ve kar nedeniyle kapanan yolun yaklaşık 1 kilometresini iş makinalarıyla açtı. Duran'ın mahsur kaldığı yerden kurtarmak için harekete geçen ailesi ve köylülerde, açılan yolun yaklaşık 1 kilometre ileriye kadar traktörle gidebildi. Köylüler, dağlık arazi olduğu için geri kalan kısmını ise kendi imkanlarıyla küreklerle karı temizleyerek Duran'ın, mahsur kaldığı yere ulaştı. Ardından Duran ve keçileri köyüne geri getirildi.

Görüntü Dökümü

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- Köylülerin küreklerle yolu açması

- Çoban (Kırmızı montlu) ve keçilere ulaşması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Ali Rıza ETCİ ERMENEK KARAMAN DHA))

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Kepçenin çalışması türbedeki kemikleri çıkardı



ADIYAMAN'da, 'Yedi Kardeşler' olarak bilinen türbenin bitişiğindeki arazide iş makinesiyle yapılan çalışmada mezardaki kemikler gün yüzüne çıktı.

Bir rivayet göre Putperes bir kralın inançları nedeniyle uyudukları sırada öldürüldüğü, başka bir rivayete göre ise savaş sırasında şehit düşen asker oldukları söylenen ve içerisinde 7 kardeşin mezarlarının bulunduğu Kap Cami Mahallesi'ndeki 'Yedi Kardeşler' türbesinin bitişiğinde bulunan arazide iş makinesiyle düzeltme çalışması yapıldı. İş makinesinin arazideki çalışmasında türbedeki mezarların kemikleri gün yüzüne çıktı. Açık alandaki kafatası ve kemikleri görenler, tepki gösterdi.

Türbenin bekçiliğini yapan 78 yaşındaki Mahmut Alkayış, türbenin bulunduğu alanın arkasındaki arazinin sahibi tarafından düzeltildiğini ve bu sırada kemiklerin ortaya çıkığını söyledi. Mahmut Alkayış, türbenin onarılması gerektiğini belirterek, "Hazreti Ali döneminden beri bunlar var. Burada çalışma yapıldı, dozer geldi, kazdı iskeletler çıktı. Dozeri getirdiler burayı düzelteceklerdi, artık yanlışlıkla mı yaptı, ne yaptıysa geldim ki burayı da vurmuş. Kıbleye dönüktü kafatasından belli oluyor. Türbenin etrafının yeniden yapılması gerekiyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yeri Kardeşler Türbesi

- Kemiklerin görünmesi

- Bekçilik yapan Mahmut Alkayış'ın açıklaması

- Türbe içerisi

- Türbe etrafındaki yıkıklar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)

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Bitlis'te okullara kar tatili

BİTLİS'te kar yağışı nedeniyle tüm okullar yarın (pazartesi) için 1 gün süreyle tatil edildi.

Bitlis'te akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve bağlı köylerde ilkokul, ortaokul ve liseler yarın 1 gün süreyle tatil edildi.



Haber: Özcan ÇİRİŞ / BİTLİS, (DHA)-