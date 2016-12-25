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Hapoel Beer Sheva bir puanla yetindi

25 Aralık 2016 23:58

 İSTANBUL-DHA Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda karşılaşacağı İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva evinde karşılaştığı Hapoel Tel Aviv ile 1-1 berabere kaldı.

 İSTANBUL-DHA Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda karşılaşacağı İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva evinde karşılaştığı Hapoel Tel Aviv ile 1-1 berabere kaldı.

İlk yarını sonlarında 43.dakikada penaltıdan Omri Altman'ın attığı gol ile 1-0 öne geçen Hapoel Tel Aviv üstünlüğünü koruyamadı ve Ben Sahar'ın 78.dakikada attığı gol ile Hapoel Beer Sheva beraberliği yakaladı ve karşılaşma bu sonuç ile tamamlandı.

Hapoel Beer Sheva 15 haftası tamamlanan İsrail Ligi'nde 35 puanla lideliğini sürdürdü.

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