DHA YURT BÜLTENİ - 15

Gaziantep'te 25 Aralık Kurtuluş Bayramı

Gaziantep'te 25 Aralık Kurtuluş Bayramı

GAZİANTEP'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıldönümü dolayısıyla 25 Aralık Kurtuluş Bayramı programı düzenlendi. Programa Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de katıldı.

Gaziantep Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep Üniversitesi'nde bulunan Mavera Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa; Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali Ali Yerlikaya, milletvekili Mehmet Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. TRT Harman Yeri Müzik Korosu tarafından Gaziantep yöresine ait türkülerin seslendirildiği programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 15 Temmuz'da yeni bir kurtuluş destanı yazıldığını söyledi. Darbe girişiminde 248 şehit verildiğini hatırlatan Şahin, vatan hainlerine derslerinin verildiğini belirtti. Fatma Şahin şöyle konuştu:

"Ya istiklal, ya ölüm diye çıktığımız bu yolda Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi 'Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın' temennisi ile 'Korkma' diye başlayan İstiklal Marşı'nı yazdı. 15 Temmuz akşamı İstiklal Marşı'nın her bir kelimesini yeniden yaşadık. Namus için emanet edilen silahların, millete nasıl döndüğünü gördük. Baktığımız zaman, 'Korkma' diye başlayan dizelerin nasıl yaşandığını gördüğümüzde iki şeyi yaşadık. Bir tanesi vatanseverlerdi; bayrağı elinde şahadet şerbeti içmek için hazır bulunan 'Canı cananı bütün varımı alsın da Hüda' diyenler, bir taraftan da 1 dolar için vatanı satan, bu milletin evlatlarına silah doğrultan hainler vardı. Ama bitmeyen o karanlık gecede aynen o 25 Aralık'taki o ruh yeniden canlandı. Ömer Halis'lerin ve bütün kahramanların ruhu şad olsun. 248 şehidimiz Allah sizden razı olsun. 15 Temmuz'da vatanseverler, vatan hainlerine derslerini verdiler. Bu vatanda bin yıldır nasıl yaşıyorsak, 95 yıl önce bu yolculuğa nasıl çıktıysak, bu topraklar bizim, bu vatan bizim. 'Bayrağın üstündeki hilal için canımız feda olsun' diyen tüm Gaziantepliler bizimdir."

Programda Gaziantep Valiliği tarafından '15 Temmuz'da Gazi Şehrin Direnişi' adlı fotoğraf yarışmasının sonuçları da açıklandı. Bakan Tüfenkci, fotoğraf ve çeşitli yarışmalarda girenlere ödüllerini verdi. '15 Temmuz'da Gazi Şehrin Direnişi' adlı yarışmada yer alan fotoğraflardan oluşan serginin de açıldığı gece havai fişek gösterisiyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Törene katılanlar

- Bakan Tüfenkci'nin gelişi

- Konser

- Yarışma ödüllerinin verilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ahmet ÖZER-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP,(DHA)

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Konya Valiliği'nden sahte kar tatili uyarısı

KONYA Valiliği, kar yağışı nedeniyle yarın okulların tatil olduğu yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve eğitime ara verilmediğini açıkladı.

Valiliğin internet sitesi yapılan açıklama, kentte yarın (Pazartesi) kar tatili yapıldığına yönelik haberlerin yayınlandığı belirtilerek şöyle denildi:

"25 Aralık 2016 pazar günü Konya Valiliğimizin internet sitesi görüntüsü üzerinden 26 Aralık 2016 pazartesi günü okulların tatil edildiği yönünde bir haber yayınlanmış olup, vatandaşlarımızın asılsız olan bu habere kesinlikle itibar etmemelerini, Konya Valiliğimizin internet sitesi olan konya.gov.tr adresinden takip etmeleri gerekmektedir. Valiliğimizce; 26 Aralık 2016 Pazartesi günü okullar tatil edilmemiştir."

KONYA,(DHA)

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Kuyuya düşen kediyi avcı köpeği fark etti

KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesi'ne bağlı Tunçbilek beldesinde su kuyusuna düşen kediyi avcı köpeği fark etti. Köpeğin uyarısıyla 12 metre derinliğindeki kuyuda olduğu anlaşılan kedi, itfaiye ve arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri tarafından sağ olarak çıkarıldı.

Tunçbilek Beldesi Gürağaç Mahallesi Süleyman Deresi mevkiinde meydana gelen olayda, avcıların yanında bulunan bir köpek, su kuyusunun yanından geçerken huysuzlaşarak kuyunun ağzına doğru gitti. Köpeğin su kuyusu başında sürekli havlaması üzerine avcılar kuyu içerisinde bir kedi olduğunu görüp durumu itfaiye yetkililerine bildirdi. İhbar üzerine kuyunun olduğu yere Tavşanlı Belediyesi İtfaiye ekipleri ile AKUT ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda 12 metre derinlikteki kuyuda bulunan kedi sağ olarak çıkarıldı. Durumu iyi olduğu anlaşılan kedi Gürağaç Mahallesi'nde sokağa salındı.

Tavşanlı Avcılık ve Atıcılık Kulübü Başkanı Abdullah Şahin, avcılar Halil Durmaz ile İsmail Al'ın yanlarında bulunan köpeğin kuyudaki kediyi fark ettiğini söyleyerek, "Durumu bize bildirdiler. Biz de itfaiye, Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve AKUT'tan yardım istedik. Sağ olsunlar gelip hayvanı kurtardılar" diye konuştu.

Gürağaç Avcılık ve Atıcılık Derneği üyesi İsmail Al da, "Köpek kuyunun kenarında havlamaya başlayınca kuyu içerisindeki hayvanı gördüm. Kediyi vaşak sanmıştım. Gelen ekipler onu kuyudan çıkardı" dedi.

FOTOĞRAFLI

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya),(DHA)

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