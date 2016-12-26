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Sahil güvenlik botu tekneyle çarpıştı: 1 ölü

26 Aralık 2016 01:48

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Urla İlçesi'nde, sahil güvenlik botunun çarptığı balıkçı teknesinde bulunan 51 yaşındaki Feridun Taygan boğularak hayatını kaybetti.

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Urla İlçesi'nde, sahil güvenlik botunun çarptığı balıkçı teknesinde bulunan 51 yaşındaki Feridun Taygan boğularak hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Çeşmealtı Mahallesi açıkları Hekim Adası mevkiinde meydana geldi. Feridun Taygan, arkadaşı 35 yaşındaki Ferit Bayındır ile balık tutmak için denize açıldı. Bir süre sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 12 numaralı botu Taygan ve Bayındır'ın içinde bulunduğu 'Sinan mete' isimli 6,5 metrelik tekneye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Taygan ve arkadaşı denize düştü. Sahil güvenlik ekipleri Bayındır'ı bota alırken, Taygan gözden kayboldu. Bölgede arama çalışması yapan ekipler, Taygan'ın cansız bedenini denizden bota aldı.
Sahil güvenlik botu tarafından kıyıya getirilen Taygan'ın cansız bedeni Urla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada savcının incelemesinin ardından Feridun Taygan'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Kazadan yara almadan kurtulan Bayındır ise Mordoğan Sahil Güvenlik Koumutanlığı'na getirildi.
Kazada yaşamını yitiren Taygan'ın ağabeyi Muzaffer Taygan, "Kaza akşam saatlerinde olmuş, Ferit Bayındır bizi arayıp sahil güvenlik botunun tekneye çarptığını ve kardeşimin yaralı olduğunu, hastaneye kaldıracakları söyledi. Daha sonra ise öldüğünü öğrendik. Sahil güvenlik botu insanları kurtarır. Neden tekneye çarpmış bilmiyorum. Gerekli yerlere şikayette bulunacağım" dedi. 
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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