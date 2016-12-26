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DHA YURT BÜLTENİ - 16

26 Aralık 2016 03:49

Sahil güvenlik botu tekneyle çarpıştı: 1 ölü

Sahil güvenlik botu tekneyle çarpıştı: 1 ölü

İZMİR'in Urla İlçesi'nde, sahil güvenlik botunun çarptığı balıkçı teknesindeki 51 yaşındaki Feridun Taygan boğularak hayatını kaybetti.

Olay, dün (Pazar) akşam saatlerinde Çeşmealtı Mahallesi açıkları Hekim Adası mevkiinde meydana geldi. Feridun Taygan arkadaşı 35 yaşındaki Ferit Bayındır ile balık tutmak için denize açıldı. Bir süre sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 12 numaralı botu Taygan ve Bayındır'ın içinde bulunduğu 'Sinan mete' isimli 6,5 metrelik tekneye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Taygan ve arkadaşı denize düştü. Sahil güvenlik ekipleri Bayındır'ı bota alırken, Taygan gözden kayboldu. Bölgede arama çalışması yapan ekipler, Taygan'ın cansız bedenini denizden bota aldı. Sahil güvenlik botu tarafından kıyıya getirilen Taygan'ın cansız bedeni Urla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada savcının incelemesinin ardından Feridun Taygan'ın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Kazadan yara almadan kurtulan Bayındır ise Mordoğan Sahil Güvenlik Koumutanlığı'na getirildi. Kazada yaşamını yitiren Taygan'ın ağabeyi Muzaffer Taygan, "Kaza akşam saatlerinde olmuş, Ferit Bayındır bizi arayıp sahil güvenlik botunun tekneye çarptığını ve kardeşimin yaralı olduğunu, hastaneye kaldıracakları söyledi. Daha sonra ise öldüğünü öğrendik. Sahil güvenlik botu insanları kurtarır. Neden tekneye çarpmış bilmiyorum. Gerekli yerlere şikayette bulunacağım" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hastane önünden görüntü

- Muzaffer Taygan ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN-Mehmet GÜNEY / İZMİR,(DHA)

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Adıyaman'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

ADIYAMAN'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 18 yaşındaki Cansel Milli hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde Yeni Mahalle'de meydana geldi. Mustafa Bağcı yönetimindeki 09 SE 975 plakalı hafif ticari araç ile Murat Bereket idaresindeki 02 AY 703 plakalı otomobil Eğri Çayı Köprüsü yakınlarında çarpıştı. Kazada sürücülerden Murat Bereket ile otomobilde bulunan Derya Türk ve Cansel Milli yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Cansel Milli, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Milli'nin cesedi otopsi için morga kaldırılırken, tedavileri süren diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Kazaya karışan araçlar

- Polislerin inceleme yapması

- Güvenlik önlemi alınması

- Araçların çekilmesi

- Yola fırlayan araç parçaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA)

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