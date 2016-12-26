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Adıyaman'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

26 Aralık 2016 07:31

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 18 yaşındaki Cansel Milli öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 18 yaşındaki Cansel Milli öldü, 2 kişi ise yaralandı.
Kaza, gece geç saatlerde Yeni Mahalle'de meydana geldi. Mustafa Bağcı yönetimindeki 09 SE 975 plakalı hafif ticari araç ile Murat Bereket yönetimindeki 02 AY 703 plakalı otomobil Eğri Çayı Köprüsü yakınlarında çarpıştı. Kazada sürücülerden Murat Bereket ile otomobilde bulunan Derya Türk ve Cansel Milli yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Cansel Milli, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Milli'nin cesedi otopsi için morga konulurken, tedavileri süren diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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