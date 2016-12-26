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DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

26 Aralık 2016 07:50

DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- 20 YILLIK ŞOFÖRLERİNİ ÖDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Haber: Ali AKSOYER-Kamera: Ozan URAL / İstanbul DHA

Beykoz'da bir villada 20 yıllık aile şoförleri Nihat Bulca (50)'yı bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen işadamı Sabri Yürür'ün oğlu Burhanettin Tarkan Yürür (48) gözaltına alındı.

Olay, Beykoz Göksu Mahallesi'ndeki villada dün saat 11.00'de meydana geldi. Alınan bilgiye göre, işadamı Sabri Yürür'ün oğlu Burhanettin Tarkan Yürür, 20 yıl boyunca aile şoförleri olarak çalışan evli ve bir çocuk babası olan Nihat Bulca'yı aralarında geçen tartışma yüzünden, boynundan ve omurgasından olmak üzere 3 bıçak darbesiyle yaraladı. Hemen hastaneye kaldırılan Nihat Bulca, yapılan müdahalelere rağmen bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

"GÜNCEL KONULAR TARTIŞMAYI BÜYÜTTÜ"

Nihat Bulca'nın cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan almaya gelen kayınbiraderi Mehmet Arı, işadamı Sabri Yürür'ün oğlu Burhanettin Tarkan Yürür ile şoför Nihat Bulca'nın arasında güncel, siyasi ve Suriye gündeminin tartışıldığını iddia etti. Arı, kavganın bu yüzden büyüdüğünü, bıçaklanma olayının bu nedenle gerçekleştiğini iddia etti. Tanık olarak polise ifade veren işadamının bir çalışanının da, benzer şekilde bilgi verdiği öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlatarak şüpheli Burhanettin Tarkan Yürür'ün kaldığı eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Burhanettin Tarkan Yürür, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin Asayiş Şube'ye getirilmesi

-Mehmet arı röp.

-Şoför Nihat Bulca'nın fotoları

25.12.2016 - 18.36 - Haber Kodu : 161225096

25.12.2016 - 20.52 - Haber Kodu : 161225114

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2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN'E SURİYE TELEFONU

Haber: Özgür ALTUNCU / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile bu akşam bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki lider Suriye'de ateşkesin ülke geneline yaygınlaştırılması ve son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme vesilesiyle Putin'e, Karadeniz'de düşen Rus uçağıyla ilgili olarak başsağlığı dileğinde de bulundu.

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3- MİLLİ PİYANGO BİLETİ İÇİN UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Haber - Kamera: Esan SAN - Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA

Yeni yıl yaklaşırken, umudunu milli piyangonun büyük ikramiyesine bağlayanlar, Eminönü'ndeki Nimet Abla gişesinden bilet alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Sabah saatlerinde başlayan kuyruklar soğuk havaya rağmen geç saate kadar sürdü. Büyük ikramiyenin 60 milyon lira olarak belirlendiği Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi bilet kuyruğuna giren çocuklu ve yaşlı vatandaşlar da dikkat çekti.

Tam biletin 60, yarım biletin 30, çeyrek biletin de 15 liradan satıldığı özel çekilişe sayılı günler kala Eminönü Nimet Abla Gişesi önünde saat 23.00'a kadar sürdü. Gişe yetkilileri, vatandaşların özellikle çeyrek biletlere yoğun ilgi gösterdiği bilgisini verdi. Çevredeki seyyar satıcılar da ellerinde kalan son biletleri satmaya çalışıyor.

Bilet alan vatandaşlardan Arda Volkan Özel, "Yeni yıldan beklentimiz mutluluk, savaşların bitmesi, ülkemizinde daha mutlu yaşayabilmek, şehitlerin olmaması... Tabi bir çuval paramız olsa fena olmaz yani, Trabzon'dan kalktık geldik buraya. Gezmeye geldik, bilet de aldık. Bilet bana çıkarsa herkesin planı gibi benim de planlarım var. Ev, araba alır bir iş kurarım. 4 tane çeyrek aldım iki tane daha alacağım. Çıkana bir tanede de çıkar zaten" dedi.

Yaşar Demrikaya da, "Beklentim, ailemle mutlu bir yıl geçirmek. Çok fakir insan var, onlara da yardım etmek istiyorum. Bana çıkarsa tek başıma yemek istemiyorum, insanları seven biriyim. Sokakta ne kadar yardıma muhtaç insan varsa hepsini bir arada toplayıp dönerli bir imarethane gibi bir şey düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Müslüm Dede ise,"Şansımıza aldık, inşallah bize bir şeyler çıkar. Bana çıkarsa önce fakir fukaralar, çevremdeki insanlar, gerisi de Allah büyüktür, bakarız artık. 3 tane çeyrek aldım, inşallah çıkar. Dualarınız bekliyoruz artık" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Oluşan uzun kuyruklar

-Bilet alan vatandaşlar

-Seyyar bilet satanlar

-Vatandaşlarla röp.

-Deaylar

25.12.2016 - 23.30 - Haber Kodu : 161225125

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