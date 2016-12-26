DHA YURT BÜLTENİ-8

1)FIRAT KALKANI HAREKATI'NDA ŞEHİT ATEŞİ SORGUN'A DÜŞTÜ

1)FIRAT KALKANI HAREKATI'NDA ŞEHİT ATEŞİ SORGUN'A DÜŞTÜ

FIRAT Kalkanı Harekatı'nda El-Bab'da yaralanan ve Gaziantep'te bir haftadır tedavi gören 22 yaşındaki sözleşmeli er Mehmet Ünal'ın şehit haberi, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesine düştü. Anne Perihan ve baba Yaşar Ünal oğullarının tedavi gördüğü Gaziantep'te olması nedeniyle şehidin acı haberi Yozgat'ın Sorgun ilçesi Karşıyaka Mahallesinde bulunan yakınlarına bildirildi. Şehidin evine Türk bayrağı asılıp, taziye çadırı kuruldu.

24 Ağustos günü başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan birliklerden Tatvan 10'uncu Komando Alayı'nda görevli sözleşmeli er Mehmet Ünal, geçen hafta El Bab'da, DEAŞ'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda ağır yaralandı. Saldırının ardından önce sınır hattına, ardından ise helikopter ile Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ünal, bugün sabaha karşı tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 38'inci şehidi olan Mehmet Ünal'ın 4 kardeşi ve bekar olduğu, şehidin cenazesinin yarın öğle namazına müteakiben Sorgun'da toprağa verileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü



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- Şehidin evinden görüntü,



- Şehidin evine Türk Bayrağı asılması,



- Detay görüntüler,



- Komşularından röportaj,



- Detay

Halit YILMAZ/SORGUN(Yozgat), (DHA)-

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2)ŞANLIURFA'DA YANGINDA MAHSUR KALAN 5 KİŞİ KURTARILDI

ŞANLIURFA'da, 3 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede elektrik kontağından kaynaklandığı sanılan yangında mahsur kalan 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye götürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı apartmanın en üst katında elektrik kontağından kaynaklandığı sanılan yangın çıktı. Yangın sırasında 5 kişi binada mahsur kaldı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, binada mahsur kalan İbrahim Çiçek, Musa Karakeçili, Mustafa Şanlıoğlu, Ali Ağaçlı ve Hadun Çiçek'i merdiven aracılığıyla kurtardı. Yoğun duman altında kalan 5 kişi, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye götürüldü. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle dairede hasar oluştu. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü



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- Evden çıkan dumanlar



- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi



- Dumandan etkilenen ev sahipleri



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 3.8 MB

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(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)



3)HASTANEDE ÖLÜME 'YANLIŞ TEŞHİS' SUÇLAMASI







İZMİR'de, şiddetli karın ağrısı ve idrarını yapamama şikayetiyle Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne götürülen 41 yaşındaki Hasan Günay, 'böbrek taşı sancısı çektiği' teşhisiyle bol su içmesi söylenerek evine gönderildi. Ağrının dinmemesi üzerine bölge hastanesine tekrar götürülen Günay, tomografi sırası beklerken fenalaştı ve 7 gün sonra da öldü. Ailesi, yapılan kontrollerde ağrının böbrek taşından değil 12 parmak bağırsağında kirli sıvı sızıntısından kaynaklandığının, karına dolan bu suyun da kalp krizini tetiklediğinin ortaya çıktığını söyledi. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Hasan Günay'ın eşi Deniz Günay, sosyal güvenceleri olmadığını ve 3 kızıyla ortada kaldığını belirtti. Türkiye Kamu Hastaneler Birliği Kuzey Genel Sekreteri Ahmet Erbaycu, gerekli incelemenin başlatıldığını açıkladı.



Karşıyaka İlçesi'nde fırında çalışan 41 yaşındaki Hasan Günay, 11 Aralık günü işyerinde aniden fenalaşınca Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne götürüldü. Acil servisteki kontrollerde 'böbrek taşı bulunduğu' teşhisi konulup, bol su içmesi tavsiye edilen Hasan Günay evine gönderildi. Öğleden sonra ağrıları daha da şiddetlenen Günay, ikinci kez aynı hastaneye götürüldü, aynı teşhis konuldu, ancak bu kez ağrı kesici ilaç verildi.



TOMOGRAFİ SIRASI BEKLERKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ



İlaçlara rağmen ağrıları dinmeyen Hasan Günay, bir gün sonra 12 Aralık günü Ege Üniversitesi Hastanesi acil servisine götürüldü. Burada da safra kesesinde taş olabileceği söylendi. Ameliyat riskine karşı aile, yeşil kart sosyal güvencesi nedeniyle Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne üçüncü kez gitmek zorunda kaldı. Burada doktorlar ilaçlı su verip tomografi için bunu içmesi gerektiğini söyledi. İdrarını yapamadığı için de ayrıca ağrıları bulunan Günay, sancıya rağmen ilaçlı suyu içmeyi sürdürdü. Hastane koridorunda bekledikleri sırada Hasan Günay, fenalaşıp eşinin kucağında bayıldı. Koridordaki ilk müdahaleden sonra acil servise götürülen Hasan Günay'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Bu kontroller sırasında ayrıca Günay'ın 12 parmak bağırsağında delik oluştuğu için pis sıvı sızıntısının olduğu, bunun karnına dolduğu, ağrıları da bu nedenle yaşadığı tespit edildi. Hastane görevlileri de, bu sıvı ve neden olduğu ağrı yüzünden Hasan Günay'ın kalp krizi geçirdiği bilgisini aileye verdi.

7 GÜN SONRA ÖLDÜ, EŞİ İSYAN ETTİ

Yoğun bakım ünitesinde bir hafta tedavi gören Hasan Günay yaşamını yitirdi. Kemalpaşa İlçesi'nde eşini son yolculuğuna uğurlayan Deniz Günay duygularını şöyle dile getirdi:



"Ben eşimin yaşadığı acıyı hatırladıkça isyan ediyorum. Eşim gittiği zaman kan ve idrar tahlili yapmışlar, iğne vurmuşlar. Eve geldi ikinci kez gittik. Aynı şeyleri yaptılar. Eşim koridorda herkes çektiği acıyı görmesine rağmen hiç müdahale edilmeden öylece kıvrandı. Ben doktorlara hastane çalışanlarına söyledim, ama ilaçlı suyu içmek zorunda olduğu söylendi. Zaten idrarını yapamadığı içini çok ağrısı vardı ama bunu istediler. O anlarda da eşim fenalaşıp, başı omzuma düştü. Mavi buton vardı acil durumlar için ona rağmen ekipler zamanında hastane içine bile gelemedi. Eşim bir hafta acılarını çekmeyi sürdürdü. Sonra hayatını kaybetti."



KIZLARINI OKULDAN ALDI



Acı olay sonrasında, avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunan Deniz Günay, "Evlere temizliğe gidiyordum. Artık onu da yapamıyorum. Sosyal güvencesiz kaldım. Büyük kızımızı ekonomik sıkıntıdan dolayı okuldan almıştık. Şimdi eşimden sonra da aynı sorunu yaşayacağımız için, ortanca kızımı da okuldan alıyorum. Çünkü Çiğli'ye onu gönderemem. Çalışacak. Başka çaremiz kalmadı. Eşimin hesabını sormak için de sonuna kadar mücadele edeceğim. Vicdanen çok rahatsızım yanlarına kalsın istemiyorum."



İNCELEME BAŞLATILDI



Hasan Günay'ın ölümüyle ilgili Türkiye Kamu Hastaneler Birliği Kuzey Genel Sekreteri Ahmet Erbaycu, açıklama yaptı. Erbaycu, "Olayın aydınlatılması için, inceleme başlatılmış, soruşturma başlatılmış. Böyle bir şikayet olduğu zaman hukuk birimizin mutlaka bir inceleme yapıyor" dedi.

Görüntü Dökümü



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-Eşiyle röp



-Genel ve detay görüntüler

Taylan YILDIRIM/ İZMİR, (DHA)-

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4)2.5 YAŞINDAKİ DERYA'YA KADIN SIĞINMA EVİNDE NE OLDUĞUNUN CEVABINI İSTİYOR

ARTVİN'in Hopa İlçesi'nde geçen Nisan ayında Kadın Sığınma Evi'nde kalan 27 yaşındaki Ö.D.'nin kızı 2.5 yaşındaki Derya D., annesi kursa katılmak için dışarıda olduğu sırada aniden fenalaşarak kalbi durdu. Hastanede kalp masajıyla yeniden hayata dönen küçük çocuk, solunum cihazına bağlı olarak tedavi görmeye devam ediyor. Kızının darp edildiğini iddia ederek şikayetçi olan anne Ö.D. ise, "O gün kızıma sığınma evinde ne oldu bilmek istiyorum. Devlet bana ve kızıma sahip çıksın. Bana bir cevap verilsin. Dayanacak gücüm kalmadı" dedi.



Hopa Kadın Sığınma Evi'nde, geçtiğimiz 16 Nisan'da meydana gelen olayda, iddiaya göre 2.5 yaşındaki kızı Derya D. ile birlikte kalan Ö.D., kızının sığınma evinde bir arkadaşına bırakarak İlçe Milli Eğitim Merkezi'nce verilen kursa gitti. Bu sırada sığınma evinde bulunan kızı, iddiaya göre bir başka kadın tarafından odada baygın halde bulundu. Ardından görevliler tarafından Hopa Devlet Hastanesi acil Servisi'ne götürüldü. Kalbi durduğu belirlenen küçük çocuk burada yapılan kalp masajı ile yeniden hayata döndürüldü. Yapılan ilk müdahalenin ardından helikopter ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak Hopa Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılırken anne Ö.D. ise şikayetçi oldu.



Tedavisi özel hastanede devam eden Derya D.'nin solum cihazına bağlı olarak yaşadığı belirtildi. Küçük kızın annesi Ö.D. ise olay günü kızının bu duruma nasıl geldiğinin aydınlatılmasını istedi. Kızını hastanede gördüğünde ensesinde morluk ve kafasında şişlik gördüğünü söyleyen Ö.D., "Kadın sığınma evinde kalan bir kadın tarafından kızımın darp edilmiş olmasından şüpheleniyorum. Zaten savcıya da bu yönde ifade verdim. Hala dosya savcılık aşamasında bana dava açıldığına dair bilgi gelmedi. Ben artık kızıma ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Kızımın bulunduğu o odada ne oldu bilmek istiyorum. bana kamera görüntüsü yok diyorlar ben bir kamera görüntüsü buldum. O odadaki kamera görüntüleri incelensin istiyorum. Kızımın darp edildiğini düşünüyorum. Kafamda sürekli soru işaretleri var. Bu olay aydınlatılsın bana bir açıklama yapılsın" diyerek sözlerine şöyle devam etti:



"Lütfen devlet bana ve kızıma sahip çıksın yardım etsin. Kızıma ne oldu bilmek istiyorum. Bana bir cevap verilsin. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Bir yandan kızımın tedavisi ile ilgileniyorum bir yandan da soruşturma aşaması var ancak onda da halen dava açılmadı. Kızımı bu halde gördükçe perişan oluyorum. Tedavisi devam ediyor sürekli kan ihtiyacı oluyor özel hastane masraflarını karşılamak zor oluyor. Yardım bekliyorum. Artık dayanamıyorum."

Görüntü Dökümü:



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-Derya D.'nin hastane görüntüsü



-Ö.D. ile röp



-Derya D.'nin olay öncesinde çekilmiş görüntüsü



-Güvenlik kamerası görüntüsü (çocuğun götürülmesi)



-Detaylar



(SÜRE:6.38 Dk) (BOYUT:211.95 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)

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5)ŞANLIURFA'DA FIRINA BİR HAFTADA İKİ SALDIRI

ŞANLIURFA'da ekmek fırınına bir hafta içerisinde 2 kez saldırı düzenlendi. Odun ve kalaslarla camları kırılan ve pompalı tüfekle ateş açılarak zarar verilen fırının sahibi Mehmet Doğan, güvenlik kameralarına da yansıyan saldırganların yakalanmasını istedi. Olay, Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan Mehmet Doğan'ın işlettiği ekmek fırınında meydana geldi. İlk saldırı, 18 Aralık Pazar gecesi yaşandı. Kimlikleri belirsiz ve yüzleri maskeli 2 kişi, işyerine ait odun ve kalaslarla fırının camlarını kırıp kayıplara karıştı. İkinci saldırı ise, 24 Aralık Cumartesi gecesi yaşandı. Plakası alınamayan bir otomobilden inen kimlikleri belirsiz, fırına pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla gelen polis, işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek saldırganların kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.



Fırın sahibi Mehmet Doğan, kimseyle bir husumetinin bulunmadığını belirterek, saldırganların yakalanmasını istedi. İşyerine ait güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıyan her iki saldırıya tepki gösteren Doğan, şunları söyledi:



"Bir hafta içerisinde önce odun ve kalasla işyerimizin camları kırıldı. Biz bunu uyuşturucu bağımlısı gençlerin yaptığını düşünerek şikayetçi olduk. Birkaç gün sonra bu kez otomobilden inen gençler pompalı tüfekle işyerimize ateş açarak zarar verdiler. Bu işi kimin yaptığını bilmiyoruz. Bizim kimseyle bir husumetimiz yok. Onca güvenlik kamerası kayıtları bulunmasına rağmen polis bir türlü bu saldırganları yakalayamadı. Bu yüzden hem biz, hem de burada oturan mahalle sakinleri tedirgin durumdadır. Bir an önce bu saldırganların yakalanmasını istiyorum."

Görüntü Dökümü



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- Odun ve kalasla camları kırılan fırın



- Otomobilden pompalı tüfekle ateş açılması



- Fırında çalışan işçiler



- Pompalı tüfekten açılan ateş sonucu oluşan delikler



- Fırında bulunan güvenlik kamerası



- İşyeri sahibi Mehmet Doğan olayı anlatması



- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 257 MB

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6)KIRKLARELİ'DE HAFİF KAR YAĞIŞI

KIRKLARELİ'de sabah başlayan hafif kar yağışı kenti beyaza büyürken, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santime yükseldi.



Kırklareli, Balkanlar üzerinden gelen kar yağışının etkisi altına girdi. Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yer yer 3-4 santimi bulurken, kan kalınlığının yüksek kesimlerde 10 santime ulaştığı belirtildi. Kırklareli beyaza bürünürken kentte gündüz 1 derece olan hava sıcaklığı gece 0 dereceye düşecek. Meteoroloji yetkilileri, gün boyu aralıklarla kar yağışının süreceğini kaydetti.

Görüntü Dökümü



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Kar yağışından detaylar



Beyaza bürünen alanlar



Trafikten detaylar



Kar yağışı ve detaylar

Haber-Kamera: Selçuk VURUCU/KIRKLARELİ, (DHA)







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7)AYVACIK'TA 63 MÜLTECİ YAKALANDI

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 63 mülteci yakalandı.



Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bu sabah, ilçeye bağlı Koyunevi Köyü sahilinde bir grup mülteciyi belirledi. Yapılan operasyonla, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti, Somali, Kamerun ve Gine uyruklu 63 mülteci, denize açılamadan yakalandı. Yakalanan mülteciler, minibüslerle Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. İşlemlerinin ardından ise Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü



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- Yakalanan mültecilerden görüntü



- Genel ve Detay görüntü

Haber -Kamera: İpek GÜNEY / AYVACIK (Çanakkale), (DHA)

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8)SİVAS'TAN CUMHURBAŞKANI'NA 2017 ADET 'YALNIZ DEĞİLSİN' MEKTUBU

SİVAS Belediyesi tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek amaçlı mektup kampanyası başlatıldı. 2017 öğrenci mektubundan oluşan çalışma kitaplaştırılıp Cumhurbaşkanlığı'na gönderilecek. Sivas Belediyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir konuşması sırasında söylediği, "Yalnızlığımı biliyorum, ama mücadelemi sürdüreceğim" sözünden yola çıkarak, 'Yalnız Değilsin Cumhurbaşkanım' başlıklı mektup kampanyası başlattı. Gençlerin ve çocukların katılacağı kampanya kapsamında 2017 mektup Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilecek. Kampanya hakkında bilgi veren Sivas Belediye Başkanı Ak Partili Sami Aydın, "Türkiye 2016'da çok önemli bir süreç yaşadı. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın küçük bir sitemi olmuştu. Bunun üzerine Sivas'ta birçok vatandaşımız bizlerle irtibat kurarak, Sayın Cumhurbaşkanımıza mesajlarını iletmek istediler. Biz de hem vatandaşlarımızın talebine cevap vermek, hemde mektup kültürüne teşvik etmek amacıyla 'Sayın Cumhurbaşkanımız sizin yanınızdayız' mesajını içeren bir kampanya başlattık.

"YAZILAN MEKTUPLARLA KİTAP OLUŞTURACAĞIZ"

Mektupları açık zarf içerisinde alacaklarını belirten Başkan Aydın, "Biz bu mektuplardan bir kitap oluşturacağız. Bu kitapların orjinallerini de sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Biz bu kampanyayla Sivas olarak Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu ifade etmek istedik. Ben Sivas'taki bütün gençlerimizin, öğrencilerimizin hatta bütün vatandaşlarımızın bu kampanyaya yoğun ilgi göstereceğini düşünüyorum. Bunu da kalıcı hale getirmek için bir kaynak, eser olarak da arşiv ve kütüphanelerimizde kitap şeklinde muhafaza edeceğiz. Umarım içerisinden çok güzel mesajlar çıkacaktır" dedi.

Görüntü Dökümü:



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-Toplantıdan görüntüler



-Başkan Aydın'ın açıklamaları



Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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9)KONYA’DA YARALI ‘AKBABA’ BULUNDU

KONYA’nın Kulu İlçesi’nde kanat genişliği yaklaşık 2.5 metreyi bulan yaralı akbaba bulundu. Av tüfeği ile kanadından vurulduğu tahmin edilen akbaba tedavi edilmek üzere koruma altına alındı.

Konya’nın Kulu İlçesi Karapınar Mahallesi’nde oturan Kerem Adıgüzel sabah saatlerinde bahçeye çıktığında duvar kenarında büyük bir kuş olduğunu gördü. Yaralı olan kuşun yanına yaklaştığında ‘Akbaba’ olduğunu gören Adıgüzel, büyük şaşkınlık yaşadı. İlçe merkezinde oturan oğullarına arayarak kuş ile ilgili bilgi verdi. Kısa sürede eve gelen Mehmet ve Haydar Adıgüzel kardeşler, yaralı akbabayı alarak Kulu İlçe merkezine getirdi ve polis ekiplerine bilgi verdi. İlk belirlemelere göre av tüfeği ile kanadından vurulmuş olduğu tahmin edilen akbaba belediye zabıta ekiplerine teslim edildi. Yaralı akbaba Kulu Belediye Başkanı Ahmet Yıldız’ın talimatı ile tedavi edilmek ve yetkililere teslim edilmek üzere Konya’ya götürüldü.

Yaralı akbabayı ilçe merkezine getiren Mehmet Adıgüzel, ‘’Babamın evi Karapınar Mahallesi’ndeki Düden Gölü’nün hemen kenarında bulunuyor. Bana telefon açarak bahçede bir tane yaralı kuş bulduklarını ve akbaba olduğunu söyledi. Biz de hemen gittik ve kuşu alıp ilçe merkezine getirdik. Yetkililere teslim ettik.’’ dedi. İlk defa böyle bir kuş gördüklerini de dile getiren Mehmet Adıgüzel, şunları söyledi:

‘’Kanat genişliği 2,5 metre kadar var. Kanatlarında kan izleri var ama vuruldu mu yoksa soğuktan mı bu hale geldi bilmiyoruz. Teslim ettiğimiz yetkililer kuşun başına ne geldiğini tespit ederek tedavisini yapacaktır.’’

(Görüntü Dökümü:

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-Yaralı akbabanın görüntüsü

-Akbabadan detay

-Kuşu getiren Mehmet Adıgüzel ile yapılan röp

( Haber-Kamera: Mehmet YILMAZ/KULU(Konya), (DHA))

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