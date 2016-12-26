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Bitlis’te 210 köy yolu ulaşıma kapandı, eğitime ara verildi

26 Aralık 2016 13:29

Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’te 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı yüzünden 210 köy yolu ulaşıma kapanırken, Bitlis merkez ve bağlı köyleri ile

Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’te 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı yüzünden 210 köy yolu ulaşıma kapanırken, Bitlis merkez ve bağlı köyleri ile Ahlat İlçesine bağlı köylerde eğitime bugün için ara verildi.
Bitlis ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Ulaşımda aksamalara neden olan kar, eğitimin de aksamasına yol açtı. Kar kalınlığını 1 metreyi aştığı Bitlis merkez ve bağlı köyleri ile Ahlat ilçesine bağlı köylerde eğitime bugün için ara verildi. Kapalı olan 210 köy yolu ile mahale yollarının açılması için karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma başlattı.
Bu arada, Bitlis Meteoroloji Müdürü Rasim Saraç, kent merkezindeki kar kalınlığının 108 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 160 santimetreyi bulduğunu belirtti. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 6 derece olduğunu ifade eden Saraç, kar yağışının hafta sonuna kadar hafif şekilde devam etmesini beklediklerini söyledi.

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