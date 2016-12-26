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Hakkari'de buz pateni pistinin çatısı çöktü

26 Aralık 2016 13:28

Behçet DALMAZ/ HAKKARİ, (DHA)-HAKKARİ ve çevresinde etkili olan kar yağışı sonucu 43 köy ile 114 mezranın yolunun ulaşıma kapanırken, kent merkezinde 2 yıl önce hizmete açılan buz

Behçet DALMAZ/ HAKKARİ, (DHA)-HAKKARİ ve çevresinde etkili olan kar yağışı sonucu 43 köy ile 114 mezranın yolunun ulaşıma kapanırken, kent merkezinde 2 yıl önce hizmete açılan buz pistinin çatısı da biriken kar kütlesi nedeniyle çöktü.
Hakkari'de önceki gün ve dün etkili olan kar yağışı, özellikle ulaşımda aksamalara neden oldu. Hakkari ve ilçelerinde 43 köy yolu ve 114 mezranın yolu ulaşıma kapanırken, dün akşam etkil olan yoğun kar yağışı Bağlar Mahallesi Fatma Aliye Kız Anadolu Meslek Lisesi bahçesinde bulunan buz pateni pistinin de gece saatlerinde çatısının çökmesine neden oldu. Kimsenin olmadığı bir sırada meydana gelen olayda yaralanan olmadı. Buz pistinin onarım çalışmalarına başlanacağı belirtilirken, bugün kar yağışının durmasınının ardından kapalı köy yollarının açılması için de karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma başlattı.

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