Andırınlı gençlerin 'Adil Öksüz' sıkıntısı

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın İlçesi'nde özel harekat polisliği sınavına hazırlanan gençler, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın İlçesi'nde özel harekat polisliği sınavına hazırlanan gençler, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kilit isimlerinden olan ve 'TSK imamı' olduğu belirtilen firari Adil Öksüz ile hemşehri olmalarının sıkıntısını yaşadıklarını söyledi.

Başına 4 milyon lira ödül konulan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede örgütün 'TSK imamı' olduğu belirtilen Adil Öksüz’ün memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesi'nde özel harekat polisi olma hayali kuran 50 genç, kendi imkanlarıyla Spor Salonu'nda kurdukları parkurda sınava hazırlanıyor. Güreş antrenörü Mücahit Avcı'nın çalıştırdığı gençler, yaklaşan sınavlar için spor ve kondisyon ağırlıklı hareketler yaparak sınavlarda başarılı olmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

'ADİL ÖKSÜZ İSMİ OLUMSUZ ETKİLİYOR'

Gençleri ücretsiz olarak sınavlara hazırladığını belirten Mücahit Avcı, "Gençlerimizi kendi imkanlarımızla hazırladığımız parkurlarda çalıştırıyorum, bu tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak devam ediyor, buradan yetişecek gençler ileride başarılı olduklarında en güzel yerlere geleceklerdir. Şehit aileleri üzülmesin, bu gençler polis özel harekat olmak için can atıyorlar, yürekleri ferah olsun. Adil Öksüz'ün Andırınlı olması bu gençlerimizi de olumsuz etkiliyor, girdikleri sınavı başarı ile tamamlasalar da mülakatta Andırınlı oldukları için eleniyorlar. Andırın, Türkiye'de okuma yazma oranında ilk sıralarda, her evden bir memur mutlaka vardır, vatanına, milletine bağlı olan ilçemizden bu gençlerin bir yerlere gelmesi beni de çok mutlu edecek" dedi.

'ÖKSÜZ'LE AYNI SOYADI TAŞIYANLAR VAR'

Gençler ise özel harekat polisi olarak vatana hizmet etmenin hayaliyle sınava hazırlandıklarını ve sınavı geçeceklerine inandıklarını, ancak aralarında soyadı 'Öksüz' olanların bile olduğunu kaydetti. Gençler bunun olumsuz etkileri olduğunu anlatarak "Sınavda Andırınlı olan Adil Öksüz'ün önümüze engel olarak konulmasından korkuyoruz. Aramızda Öksüz soyadını taşıyan anacak FETÖ ile hiçbir bağlantısı olmayıp vatanını, milletini sevenler var. Daha önce başvurduğumuz birçok işe Andırınlı olmamızdan dolayı alınmadık. Soyadı Öksüz ve Andırınlı olanların başvuruları anında reddedildi" diye konuştu.



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