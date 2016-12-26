Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    26 Aralık 2016 17:57
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

Çeşme plajlarında temizlik 2 ay sürecek

26 Aralık 2016 17:44

Timur TARLIĞ/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme İlçesi açıklarında Pırasa Adası yakınlarında karaya oturan 'Lady Tuna' adlı geminin gövdesinde oluşan yırtıktan denize sızan yakıtı

Timur TARLIĞ/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme İlçesi açıklarında Pırasa Adası yakınlarında karaya oturan 'Lady Tuna' adlı geminin gövdesinde oluşan yırtıktan denize sızan yakıtı temizleme çalışmaları devam ediyor. Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, çalışmaların yaklaşık 2 ay süreceğini, havanın soğuk olmasının yakıtın yayılmasını engellediğini belirtti.
Panama bandıralı 'Lady Tuna' adlı gemi, 18 Aralık Pazar günü Çeşme açıklarında Pırasa Adası yakınında karaya oturdu. Ildırı mevkisinin 3 mil açığında seyrederken kaptanın son anda fark ettiği 3 balıkçı teknesine çarpmamak için manevra yapınca geminin kayalıklara oturduğu kazada, geminin gövdesinde oluşan sızan yırtık çevre kirliliğine neden oldu. Çeşme'nin beyaz kumları masmavi deniziyle ünlü plajları sızan yakıtın kıyıya ulaşmasıyla siyaha boyandı. İçler acısı bir hal alan plajlarda temizlik çalışması devam ediyor. Uluslararası tecrübesi olan bir firma tarafından yürütülen çalışmalarda 20'si dalgıç yaklaşık 80 kişi çalışıyor.
Temizlik çalışmalarının devam ettiğini belirten Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Dalgıç, "Gemi adanın yakınından geçerken kaza meydana geldi. Yakıt depolarının zarar görmesi nedeniyle ciddi miktarda yakıt çevreye yayıldı. Temizlik çalışmaları devam ediyor. Havanın soğuk olması bizim için bir şans oldu. Fuel- oilin erimemesi, yayılmaması anlamında havanın soğuk olması bizim için bir şans. Gemideki sızıntı durduruldu. Kalan yakıt da boşaltıldı. Gemiyi çekmekle ilgili deneme yapacaklar. Yaklaşık 50 tonun üzerinde akar yakıtın denize yayıldığı söyleniyor. Paşalimanı ve Ildırı bölgesinde kirlilik var. Uluslararası bir firmanın yürüttüğü temizlik çalışmasına biz de belediye olarak destek veriyoruz. Temizlik çalışması yaklaşık 2 ay sürecek. Hızlı bir şekilde toplanıyor. Yayılmadığı için deniz yaşamına fazla zarar vereceğine inanmıyorum ama çalışmaların ardından daha net açıklamalar yapabiliriz. Balıkçı barınağında oluşan zarar, otel bölgelerin gördüğü zarar ve çevre anlamında gördüğümüz zararı gidermeye çalışıyoruz. Yaklaşık 250 -300 ton civarında, kum, ot ve kaya gibi malzeme toplanacak"  diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

Karaman'da eğitime kar engeli
DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4
15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ilk duruşması yarın başlıyor
DHA YURT BÜLTENİ - 17
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN İLK DURUŞMASI YARIN BAŞLIYOR
Çavuşoğlu'ndan Rus mevkidaşı Lavrov'a taziye telefonu
DHA ANKARA - Çavuşoğlu'ndan Rus mevkidaşı Lavrov'a taziye telefonu
Başbakan Yıldırım, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni hizmete açtı / Ek fotoğraf
Konya'da eğitime kar engeli
HAKDA Platformu'ndan Şırnak için yardım kampanyası
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Tartıştığı erkek arkadaşı pencereden itti
RT: Saldırgan Türk emniyetinde görevli polis Mevlüt Mert Altıntaş
Kayalıklara oturan geminin yakıtı denize sızdı
Türkiye'den Almanya'ya ilticalar üç kat arttı
Antalya'da organize çete operasyonu: 30 gözaltı
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler
ÇOK YORUMLANANLAR

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:4708:2113:1215:2817:5019:17
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=