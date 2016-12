DHA YURT BÜLTENİ - 17

Karkamış sınırında 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması

Karkamış sınırında 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması

GAZİANTEP Valiliği, Fırat Kalkanı harekatı ile TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçlerinin denetimine giren Suriye'nin Cerablus İlçesi ile komşu olan Karkamış İlçesi'ndeki sınır hattındaki alanı, 8'inci kez aldığı kararla 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan etti.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, kararın Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, vatandaşın can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere alındığına dikkat çekilerek şöyle denildi:

"2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; Beşkılıç-Türkyurdu arasında kalan hududun geri bölgesinde, 26 Aralık 2016 Pazartesi günü saat 17.00'de başlayıp, 09 Ocak 2017 Pazartesi günü saat 17.00'de bitecek şekilde 15 gün süre ile Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir. Buna göre 26 Aralık 2016 - 09 Ocak 2017 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacaktır."

Haber: GAZİANTEP (DHA)

Başbakan Yıldırım, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni hizmete açtı (2)

BİNALİ YILDIRIM: ALÇAK FETO'CULARA HAK ETTİĞİ DERSİ VERDİNİZ

Başbakan Binali Yıldırım, Ilgaz Ak Parti İlçe Başkanlığı'nı, ardından Ilgaz'ın MHP'li Belediye Başkanı Arif Çayır'ı makamında ziyaret etti. Yıldırım Belediyenin önünde Başbakanlık otobüsünden halka hitaben yaptığı konuşmada, Ilgaz'ın bir anlamda kendisinin memleketi olduğunu söyledi. Yıldırım konuşmasında, "Yolları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük, milleti birleştirdik. Ilgaz'dan istiklalin sembolü, buradan ilan ediyoruz, yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bu bayrağı indirtmeyiz, bu ezanları dindirtmeyiz. Dost düşman herkes bilsin. 15 Temmuz gecesi, sizler 79 milyon vatan evladı Türkiye'ye sahip çıktınız, alçak FETO'culara hak ettiği dersi verdinigz. Allah sizden razı olsun. O darbe gecesi benim yolum da buraya düştü. Sabahın erksen saatlerinde burada bir mola verdim Ilgaz'da kaymakam beyin evinde misafir oldum. Bir yarım saatimizi orada geçirdik. Onun için Ilgaz'ın bizim zihnimizde özel bir yeri var. inşallah Ilgaz'a da, Çankırı'ya, Kastamonuya da 780 bin kilometre vatan toprağının her köşesine hizmetlerimizi sizlerin desteğiyle duasıyla yapmaya devam edeceğiz. laf üstüne laf değil ta üstüne taş koyarak ülkeyi muassır medeniyetler seviyesine ulaştıracağız" dedi. Başbakan Ilgaz'dan sonra Kastamonu'ya geçti.

Haber: Ümit KOZAN-Ethem YENİGÜRBÜZ-Cengiz YALÇIN / Ilgaz

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Şırnak'ta (2)

BAKAN KAYA ASKERLERLE YEMEK YEDİ

Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, valilik ziyareti sonrası 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na geçeti. Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ile makamında kısa bir süre görüşen Bakan Kaya ve beraberindekiler, askerlerle birlikte karavandan öğlen yemeği yedi. Askerlerle sohbet eden Bakan Kaya, askerlerin sorunlarını dinledi.

Yemek sonrası gazetecilere konuşan Bakan Kaya, her türlü terör örgütü ile sonuna kadar mücadele edeceklerini belirterek, "Ülke olarak milli birlik ve beraberliğimizin güçlü bir şekilde hissedildiği günlerde bugün Şırnak'tayız. 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nı ziyaret ettik. Askerlerimizle birlikteyiz. Onlara moral ve motivasyon vermek amacıyla ziyaret ettik. Türk askeri gerçekten tarihin her döneminde cesaretiyle, kahramanca mücadelesi ile ismini altın harfler ile yazdırmış bir cesaret timsalidir. Geömişte olduğu gibi hem içerde hem dışarıdaki tehditlere karşı FETÖ, PKK, PYD, DAEŞ bütün terör örgütlerine karşı çok güçlü bir şekilde kahramanca mücadele etmekte. Bu yüzden askerlerimize minnettarız. Bizde hükümet olarak devlet olarak hem milletimizin hemde askerimizin kahramanlığına, şehitlerimizin kahramanlığına cesaretine yakışır bir şekilde gece gündüz demeden çalışıyoruz. Tüm terör örgütlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Ve allah'In izni ile birlik ve beraberliğimizi kimse bozamayacak. 15 temmuzda büyük bir tehditle karşı karşıya geldik. Ve elhamdulillah cumhurbaşkanımızın önderliğinde Cumhurbaşkanımız, başbakanımız ve milletimizin cesaret ve kahramanca duruşu ile çok büyük bir tehdit unsurunu bertaraf ettik. Askerimizin içindeki fitne odaklarıda temizlendi. Ve bugün çok daha güçlü, çok daha kararlı emin adımlarla operasyonlar sürdürülüyor. Bu kararlılığımız bu emin adımlarımız devam edecek. Allah'In izni ile birliğimizi beraberliğimizi kimse bozamayacak. Bizde ülkemizin bekasına karşı yönelen her tehdit karşısında duracağız. Bugün görüyorsunuz Beşiktaş saldırısı, kayserideki patlamalar ülkelerimizin birliğine beraberliğine karşı yönelen tehditleri bir bir bertaraf edeceğiz. Askerimizşn bu kararlı durulu ile operasyonlarımızın devamı sağlanacak. Bizde burada askerlerimize moral motivasyon vermek için buradayız. Birlikte yemek yedik, sohbet ettik" dedi.

BAKAN TEZGAHA GEÇİP KİLİM DOKUDU

Daha sonra Şırnak merkezde bulunan kadın merkezinin açılışını gerçekleştiren Bakan Kaya, buradaki kadınların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Kadın merkezinde bulunan kursları gezen Bakan Kaya, kadınların yapmış olduğu el işlemelerini detaylı inceledi. Kilim dokuma kursuna geçen Bakan Kaya, dokuma tezgahının başına geçerek kilim dokudu.

BAKAN KAYA ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

31 Mart 2016 tarihinde sokağa çıkma yasağı sırasında evinden çıkan ve PKK'lıların saldırısı sonucu şehit olan 17 yaşındaki Bayram Tatar'ın ailesini ziyaret eden Bakan kaya, başsağlığı dileğinde bulundu. Bakan Kaya, devlet ve hükümet olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını ifade ederek, Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın selamlarını illeterek, "Kadınlarımız da artık terörden bıkmışlar. Hepsi sokaklarda hendek ve barikat olmasını istemiyorlar. Bizler de pozitif olarak destek vermek istiyoruz. Her zaman yanınızdayız. Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece hiçbir terör örgütü bize zarar vermeyecek. 15 temmuzda büyük bir direniş gösterdi halkımız. İstiklal mücadelesi verdik gerçekten. İkinci bir kurtuluş savaşıydı" diye konuştu.

ŞEHİT BABASI: 7 OĞLUM VAR ONLARI DA SEVE SEVE VERMEYE HAZIRIZ

Şehit Bayram Tatar'ın babası Mehmet tatar da, Bayram'ın şehit olmasından sonra 7 çocuğunun kaldığını ve onları da seve seve vatan için feda etmeye hazır olduğunu ifade ederek, "Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Sayın Reisicumhur'a, hürmetlerimizi iletiyoruz buradan. Sayın İçişleri Bakanımız ve tüm bakanlarımıza ayrı ayrı hürmetlerimizi sunuyoruz. Emniyet müdürümüz, bütün amirlerimiz, bizleri yalnız bırakmadılar. Terörden hiçbir fayda gören kimseyi göremiyoruz. Herkes zarar gördü. Destekleyenlerin artık dönmeleri çok iyi olur. Çünkü bundan sonrada hep beraber mücadelemizi verirsek karşı taraf cevabını alacak. Milli seferberlik ilan ettik. Allahın izni ile her türlü terör örgütü ile kararlı mücadele edeceğiz. O hiç gitmemiş. Fotoğrafı duvarda asılı. 1 oğlum gitti, 7 oğlum kaldı. Onları da seve seve vermeye hazırız" şeklinde konuştu.

BAKAN KAYA: HÜKÜMET OLARAK YANINIZDAYIZ

Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve beraberindekiler, 14 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağında Dicle Mahallesi'nde bulunan 3 katlı evi yıkılan Abdullah Caner'i de evinde ziyaret etti. Bakan Kaya, "Bizler hükümet olarak her zaman sizlerin yanındayız. Çevre ve Şehircilik Bakanımız mağduriyetinizin giderilmesi için gece gündüz çalışmakta. Yıkılan evlerin yeniden yapılması için yoğun bir şekilde çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"GÜZEL ŞEYLER OLACAK TÜRKİYE'DE"

Şırnak'ta 14 Mart'ta uygulanan sokağa çıkma yasağında terörden evi ve iş yeri zarar gören 10 çocuk babası Abdullah Caner ise, devlete olan bağlılığa devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Biz böyle bir ortamda olmak istemiyorduk ama ne yapalım? Devletimizin şefkati büyüktür. Devletimiz yıkılan evleri yeniden yapar, esnaf çok mağdur durumda. Esnafına sahip çıkacak, vatandaşına ve milletine sahip çıkacak. Millet de devletine, vatanına bağlı ve bayrağına sahip çıkacak. Bu süreçte herkes elini taşın altına koyacak, vatandaş olarak da, hükümet olarak da Şırnak'a bir an önce el atması lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız'dan, güzel adamdan şüphemiz yok. Allah büyüktür, Cumhurbaşkanımız büyüktür. Biz ondan çok memnunuz. İktidara geldiği 14 yıllık zaman içerisinde Türkiye ayrı bir Türkiye'dir. Biz öyle inanıyoruz ki, güzel şeyler olacak Türkiye'de. Evim 3 katlıydı yıkıldı. İşyerim zarar gördü. Ama devletimiz sağolsun."

BAKAN KAYA ESNAFLARI ZİYARET ETTİ

Abdullah Caner'in evini ziyaret ettikten sonra ALİ Gaffar Okkan Caddesi'nde bulunan esnafı ziyaret eden Bakan Kaya, esnafın sorunlarını dinledi. Esnaf ziyaretinden sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Bakan Kaya, partililerle basına kapalı bir topaltı gerçekleştirdi.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)-

Doğa yürüyüşünde kaybolan 2 kişi donmak üzereyken bulundu



KOCAELİ'nin Derince İlçesi'nde doğa yürüyüşüne çıkan 40 kişilik gruptan kaybolan biri kadın 2 kişi, kardaki ayak izleri takip edilerek, 3.5 saat sonra donmak üzereyken bulundu.

Dün saat 18.30 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak Derince Çınarlıdere mevkisinde 2 kişinin kaybolduğu bildirildi. Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri bölgeye geldi. İstanbul'dan doğa yürüyüşü için gelen 40 kişilik grup arasında bulunan 54 yaşındaki Selim Yılmaz ile 48 yaşındaki Yeter Özcan'ın kaybolduğu belirtildi. Kayıp kişilerin telefonlarına ulaşılamadığı için konumları da tespit edilememedi. Gitgide zorlaşan arama- kurtarma operasyonu sonlandırılmak üzereyken, güzergah dışına yönelen kardaki ayak izleri fark edildi. Bu izlerin takip edilmesi sonucu Selim Yılmaz ile Yeter Özcan, uzun bir tırmanma sonrası saat 22.00 sıralarında umutlarını yitirmiş, titrer halde otururken bulundu.

Donmak üzere olan ve konuşmakta zorlanan 2 kişiyi sağlık ekipleri kontrolden geçirdi. Kaybolan 2 kişi namaz kılmak için gruptan ayrıldıklarını, bu sırada kaybolduklarını söyledi.

Haber-Kamera: Faruk KIYAK/DERİNCE(Kocaeli), (DHA) -

Trabzon’da derede ceset bulundu

TRABZON’da Değirmendere deresinde 50 yaşlarında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.

Trabzon-Maçka karayolunun 8’inci kilometresi Deliklitaş mevkinde, Değirmendere deresinde bir kişinin hareketsiz halde bulunduğu yolundaki ihbar üzerine saat 15.00 sıralarında bölgeye gelen polis, çevreyi güvenlik şeridiyle kapattı. AFAD ve İtfaiye ekiplerinin yardımıyla dereden çıkartılan 50'li yaşlardaki erkek cesedinin üzerinden kimlik çıkmadı. Ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bu sırada, çalışmalar sırasında uyarılara rağmen ısrarla dere kenarında bekleyen kalabalık grup polisler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Bazı kişilerin de derenin karşısında toplanıp cep telefonuyla görüntü almaya çalıştığı gözlendi.Olayın yaşandığı bölgeye gelen bazı yöre sakinleri de, cesedin 2 gündür kendisinden haber alınamayan ve ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 56 yaşındaki Abitat Koçal’a ait olabileceğini öne sürdü.

HABER: FATİH TURAN / TRABZON, (DHA)



Karaman'da 66 yıl aradan sonra karın yüksekliği 1 metreye ulaştı

KARAMAN'da 6 gündür aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, karın yüksekliği 1 metreye ulaştı. Meteoroloji verilerine göre karın yüksekliğinin en son 1950 yılında 44 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.

Geçen 21 Aralık Çarşamba gününden itibaren aralıksız yağan kar yağışı, kentte hayatı durma noktasına getirdi. O günden itibaren de eğitime ara verilirken, kamu kurumunda çalışan hamile ve engelli memurlarda idari izinli sayıldı.

Belediye ekiplerinin aralıksız çalıştığı kentte, ana arterler güçlükle açılabilirken, ambulanslar hastalara ulaşmakta güçlük çekti. 140 köy yolu ise ulaşıma tamamen kapanırken, İç Anadolu bölgesini, Akdeniz bölgesine bağlayan Sertavul geçidinde de 6 gündür yalnızca 15 saat ulaşıma açık kaldı. Kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 1 metreye , yüksek kesimlerde ise 2 metreye ulaştı. Meteoroloji verilerine göre karın yüksekliğinin en son 1950 yılında 44 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))



Çeşme plajlarında temizlik 2 ay sürecek

İZMİR'in Çeşme İlçesi açıklarında Pırasa Adası yakınlarında karaya oturan "Lady Tuna" adlı geminin gövdesinde oluşan yırtıktan denize sızan yakıtı temizleme çalışmaları devam ediyor. Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, çalışmaların yaklaşık 2 ay süreceğini, havanın soğuk olmasının yakıtın yayılmasını engellediğini belirtti.

Panama bandıralı "Lady Tuna" adlı gemi, 18 Aralık Pazar günü Çeşme Açıklarında Pırasa Adası yakınında karaya oturdu. Ildırı mevkisinin 3 mil açığında seyrederken kaptanın son anda fark ettiği 3 balıkçı teknesine çarpmamak için manevra yapınca geminin kayalıklara oturduğu kazada, geminin gövdesinde oluşan sızan yırtık çevre kirliliğine neden oldu. Çeşme'nin beyaz kumları masmavi deniziyle ünlü plajları sızan yakıtın kıyıya ulaşmasıyla siyaha boyandı. İçler acısı bir hal alan plajlarda temizlik çalışması devam ediyor. Uluslararası tecrübesi olan bir firma tarafından yürütülen çalışmalarda 20'si dalgıç yaklaşık 80 kişi çalışıyor.

Temizlik çalışmalarının devam ettiğini belirten Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, "Gemi adanın yakınından geçerken kaza meydana geldi. Yakıt depolarının zarar görmesi nedeniyle ciddi miktarda yakıt çevreye yayıldı. Temizlik çalışmaları devam ediyor. Havanın soğuk olması bizim için bir şans oldu. Fuel-oilin erimemesi, yayılmaması anlamında havanın soğuk olması bizim için bir şans. Gemideki sızıntı durduruldu. Kalan yakıt da boşaltıldı. Gemiyi çekmekle ilgili deneme yapacaklar. Yaklaşık 50 tonun üzerinde akar yakıtın denize yayıldığı söyleniyor. Paşalimanı ve Ildırı bölgesinde kirlilik var. Uluslararası bir firmanın yürüttüğü temizlik çalışmasına biz de belediye olarak destek veriyoruz. Temizlik çalışması yaklaşık 2 ay sürecek. Hızlı bir şekilde toplanıyor. Yayılmadığı için deniz yaşamına fazla zarar vereceğine inanmıyorum ama çalışmaların ardından daha net açıklamalar yapabiliriz. Balıkçı barınağında oluşan zarar, otel bölgelerin gördüğü zarar ve çevre anlamında gördüğümüz zararı gidermeye çalışıyoruz. Yaklaşık 250 -300 ton civarında, kum, ot ve kaya gibi malzeme toplanacak" diye konuştu.

Haber: Timur TARLIĞ - Kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR, (DHA)

Adana'da 'şehitler' ve 'güvenlik' gerekçesiyle yılbaşı kutlaması iptal edildi



ADANA Büyükşehir Belediyesi'nin 31 Aralık'ta gerçekleştirmeyi planladığı müzikli yılbaşı kutlaması ve havai fişek gösterilerinin, 'şehitler' ve 'güvenlik' gerekçesiyle yapılmayacağı açıklandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü, yılbaşı gecesi Uğur Mumcu Meydanı'nda gerçekleştirilmesi planlanan müzikli kutlama ve havai fişek gösterilerinin iptal edildiğini bildirdi. Başkan Sözlü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör örgütlerine karşı vatandaşlarının can güvenliği ve ülkenin geleceği için çok ciddi tedbirler aldığını, güvenlik güçlerinin bölücü ve kökten dinci teröristlere karşı kahramanca savaştığını anımsattı. Başkan Sözlü, "Ülkemizin içinde bulunduğu durumu dikkate alarak, milletin birliği, vatanın bölünmez bütünlüğü için canını feda eden şehitlerimize saygı göstermek ve hain terör örgütlerine karşı hemşehrilerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla daha önce Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nca planlanan yılbaşı gecesi meydan kutlamasının yapılmamasına karar verdik" dedi.

Adanalıların restoranlarda ve müzikli mekanlarda seviyeli kutlama yapmasına yönelik bir kısıtlama olmadığını kaydeden Başkan Sözlü, "2017 yılının ülkemiz, milletimiz, tüm Türk ve İslam alemi ile insanlık için barış, huzur, sağlık, güvenlik ve refah içinde geçmesini temenni ediyorum. Adanalı hemşehrilerimin yeni yılını kutluyorum" diye konuştu.

Haber: Bekir KARAKOCA / Adana, (DHA)

