Karaman'da eğitime kar engeli

KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim- öğretime yarın (salı) için 1 gün ara verildi.

KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim- öğretime yarın (salı) için 1 gün ara verildi.

Karaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Son meteorolojik tahminler ve alınan veriler çerçevesinde önümüzdeki günlerde kar yağışının devam edecek olması nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurul Kararıyla ilimiz genelindeki tüm okullarımız 26 Aralık 2016 Pazartesi günü tatil edilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personeller de aynı tarihte idari izinli sayılmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür" denildi.