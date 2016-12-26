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Musul’daki çatışmalarda 97 IŞİD’li terörist etkisiz hale getirildi

26 Aralık 2016 21:01

Edip Sönmez / İstanbul, 26 Aralık, (DHA) - Musul’da Irak ordusu ile IŞİD militanları arasındaki çatışmalarda 97 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Edip Sönmez / İstanbul, 26 Aralık, (DHA) - Musul’da Irak ordusu ile IŞİD militanları arasındaki çatışmalarda 97 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Irak ordusu ve koalisyon güçlerinin Musul’u IŞİD terör örgütünden geri alma operasyonu kapsamındaki çatışmalarda dün 97 terörist etkisiz hale getirildi. Musul’un doğu ve güney bölgelerinde süren çatışmalar sırasında, IŞİD militanları intihar saldırıları ve top ateşiyle kenti savunmaya devam ediyor.

Irak ordusundan yapılan açıklamalara göre, dün yaşanan üç ayrı çatışmanın birinde, Musul’un güneyindeki federal polis mevziine saldırmaya çalışan IŞİD’lilerin el yapımı patlayıcı yüklü iki aracı imha edilerek 21 terörist etkisiz hale getirildi.

İkinci çatışmada, bomba yüklü araç ve intihar bombacılarıyla İntizar ve El Selam bölgesindeki Irak askeri mevzilerine saldıran teröristlere karşılık veren Irak ordusu, 51 teröristi etkisiz hale getirdi.

Ayrıca koalisyon güçlerinin El Vahda bölgesinde düzenlediği hava taarruzlarıyla da 25 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak’ın en büyük ikinci kenti olan ve ‘IŞİD’in Irak’taki son kalesi’ olarak görülen Musul’da 90 bin civarında Irak güvenlik gücü, Peşmerge ve diğer milis kuvvetler IŞİD terör örgütüne karşı savaşıyor.

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