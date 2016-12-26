Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Cavcav: Hak ettiğimiz bir gaibiyet oldu

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, Spor Toto Süper Lig'de sahalarında Bursaspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından yaptığı değerlendirmede, "Hak ettiğimiz bir galibiyet

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, Spor Toto Süper Lig'de sahalarında Bursaspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından yaptığı değerlendirmede, "Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu" dedi.

Galibiyeti hak ettikleri oyunu daha önceki maçlarda da sergilediklerini ifade eden Cavcav, "Özellikle Ümit Özat hocanın gelişinden sonra takımımız daha başarılı oldu. Futbolcularımı canı gönülden kutluyorum. İnşallah önümüzdeki sene Ankara'mıza daha iyi bir Gençlerbirliği seyrettirmek için elimizden ne gelirse onu yapacağız" diye konuştu.

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-Cavcav'ın açıklamaları

(Haber-Kamera:Ercan ATA/ANKARA DHA)