Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    27 Aralık 2016 00:56
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

27 Aralık 2016 00:14

POZANTI,(Adana), (DHA) - ADANA'nın Pozantı İlçesi TEM Otoyolu'nda aşırı kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20'nin üzerinde aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 10 kişi

POZANTI,(Adana), (DHA) - ADANA'nın Pozantı İlçesi TEM Otoyolu'nda aşırı kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20'nin üzerinde aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 10 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyulu, trafiğe kapandı.
Kaza, saat 22.45 sıralarında TEM Otoyolu Gülek Boğazı Tüneli Tarsus istikametinde meydana geldi. Aşırı kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20'nin üzerinde araç, zincirleme trafik kazasına karıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Araçta sıkışan sürücüler, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerince kurtarıldı. Kazada yaralanan 10 kişi, ambulanslar ile Adana ve Mersin'ndeki hastanelere kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Zincirleme kaza nedeniyle TEM Otoyolu trafiğe kapanırken, kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin, yolu trafiğe yeniden açmak için başlattığı çalışma devam ediyor.

 

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

CELALLEDDİN ÖKTEN ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Trabzonspor-Fenerbahçe soyunma odaları
Trabzonspor - Fenerbahce maçı ek fotoğrafları
DHA YURT BÜLTENİ - 21
(Görüntülü Haber) Bina çatısında çıkan yangın korkuttu
Bakan Avcı: İmam Hatip okulları bir halk hareketidir
(Görüntülü Haber) Bakan Avcı: İmam Hatip Okulları bir halk hareketidir
BAKAN AVCI: İMAM HATİP OKULLARI BİR HALK HAREKETİDİR
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından
(Görüntülü Haber) Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından-3
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Tartıştığı erkek arkadaşı pencereden itti
Türkiye'den Almanya'ya ilticalar üç kat arttı
Kayalıklara oturan geminin yakıtı denize sızdı
Antalya'da organize çete operasyonu: 30 gözaltı
Kosova Demokratik Türk Partisi: Erdoğan ile, Türkiye ve Kosova ilişkilerinin güçlendirilmesi ele alınacak
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler
ÇOK YORUMLANANLAR

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:4708:2113:1215:2817:5019:17
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=