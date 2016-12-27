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Celalleddin Ökten Ödülleri sahiplerini buldu

27 Aralık 2016 01:07

Hakime TORUN- İdris TİFTİKÇİ /İSTANBUL,(DHA) CELALEDDİN Ökten Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 15 Temmuz Milli İrade Ödülü Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a,

Hakime TORUN- İdris TİFTİKÇİ /İSTANBUL,(DHA) CELALEDDİN Ökten Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 15 Temmuz Milli İrade Ödülü Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a, Yılın Sporcusu Ödülü Kenan Sofuoğlu'na, Yılın Televizyon Dizisi Ödülü Diriliş'e, Yılın Gazetecisi Ödülü ise Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'a verildi. Önder İmam Hatipliler Derneği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ortaklığında bu yıl ilki düzenlenen Celaleddin Ökten Ödülleri sahiplerini buldu. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen ödül törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Celaleddin Ökten'nin kızı Züheyra Ökten ve çok sayıda davetli katıldı.



CELALLEDDİN ÖKTEN ÖDÜLLERİNİ ALANLAR

Celaleddin Ökten Ödüllerini alanlar ve kategorileri şu şekilde: “Yılın araştırmacısı bilim insanı ödülü, Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı, Yılın dini hizmet ödülü Said Yaz, Yılın eğitimcisi ödülü Derya Ovacıklı, Yılın edebiyatçısı ödülü İbrahim Tenekeci, Yılın gençlik dergisi ödülü Anadolu Gençlik Dergisi, Yılın kültür edebiyat dergisi ödülü İtibar Dergisi, Yılın televizyon dizisi ödülü Diriliş, Yılın sinema filmi ödülü Somuncu Baba: Aşkın Sırrı, Yılın oyuncusu ödülü Ufuk Bayraktar, Yılın müzisyeni ödülü Uğur Işılak, Yılın sporcusu ödülü Kenan Sofuoğlu, Yılın radyo programcısı ödülü Fatma Beyza Tütüncüoğlu, Yılın televizyon programcısı ödülü Betül Soysal Bozdoğan, Yılın gazetecisi ödülü Hande Fırat, Yılın internet sitesi ödülü http:// www.sonpeygamber.info, Yılın projesi ödülü Ramazan Aşçı, Yılın gençlik STK'sı ödülü İstanbul Alperen Ocakları, Celaleddin Ökten özel ödülü Yard.Doç. Dr. Hüseyin Yorulmaz, Ahde vefa ödülü Mehveş Zaim Tarım ve 15 Temmuz milli irade ödülü ise Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a verildi.



YILIN TELEVİZYON DİZİSİ ÖDÜLÜ: DİRİLİŞ

Ödülünü aldıktan sonra kısa bir konuşma yapan Diriliş Ertuğrul Dizisi Yapımcısı Mehmet Bozdağ, ödülü dizi ekibi adına aldığını belirterek, “Bu proje artık milletimizin projesi. Diriliş Ertuğrul neyi başardı: Milletine sövmeden kadim değerlere sahip çıkarak reyting rekorlarını alt üst edebiliyormuş. Millet de bu diziye sahip çıkabiliyormuş" dedi.



“ÖDÜLÜMÜ 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ADINA ALIYORUM"

Yılın gazetecisi ödülünü alan Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, ödül töreni öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hande Fırat ödül törenine ilişkin “Onur verici ve önemli bir ödül töreni. Eğitim başlığı ön plana çıkıyor. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra en çok konuştuğumuz konulardan biri eğitim konusu. Sorgulayıcı eğitimin önemi öne çıkıyor. Hep birlikte olmaya çok ihtiyacımız olan bir dönemden geçiyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar. Yaşadığımız zorluklar nedeniyle bunu o yüzden çok önemsiyorumö diye konuştu. Ödülünü, İstanbul Valisi Vasip Şahin'nin elinden aldıktan sonra kürsüde kısa bir konuşma yapan Gazeteci Hande Fırat, “Beni gururlandırıp, onurlandırdınız. Ödülümü tüm 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere ülkemizin tüm şehitleri adına alıyorum" diye konuştu.



Ödül töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman'nın ödül törenine ilişkin telgraf mesajları da okundu.

(FOTOĞRAFLI)

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