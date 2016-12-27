Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    27 Aralık 2016 06:28
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

Bakan Müezzinoğlu'dan alkol zammına İnönü'lü cevap (4)

27 Aralık 2016 01:35

MÜEZZİNOĞLU TEKİRDAĞ'DA CHP'YE YÜKLENDİ

MÜEZZİNOĞLU TEKİRDAĞ'DA CHP'YE YÜKLENDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Edirne ve Keşan'dan sonra karayolu ile geldiği Tekirdağ'da, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve partililerle bir araya geldi. Yeni anayasa çalışmalarını anlatan Müezzinoğlu, CHP'nin millete gitmekten korktuğunu belirterek şunları söyledi:
"Bu ülkenin temel sorunlarından biri inşallah çözülecek. Ve bu anlamda da Milliyetçi Hareket Partisi, başta genel başkanı olmak üzere, parti yöneticilerine ve meclis grubuna da teşekkür ediyorum. Gerçekten milletin temel sorunlarından birini millete götürülmesine aracılık ediyor, yardımcı oluyor. Esasında demokrasinin çok sıradan, çok normal bir örneğini gösteriyor. Yani madem ki burada bir sorun var, bunu millete götürelim. Ama ne yazık ki burada anlamakta zorlandığım bir Cumhuriyet Halk Partisi duruşu var. Her zaman olduğu gibi yine milletten korkuyor, milletten kaçıyor ve milleti korkutuyor. Ey CHP, bu millet korkmaz, korkmayan bir millet olduğunu 15 Temmuz akşamı görmeniz lazım. Ne olur siz de bu milletten korkmayın. Kurucusu, Cumhuriyetimizin kurucusu diyorsunuz, partimizin kurucusu diyorsunuz, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatında korku diye bir şey yoktur. Hele hele milletinden hiçbir zaman korkmamıştır. Milletine yaslanarak o istiklal mücadelesini vermiştir. Ve o nedenle Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir demiştir. Ama işte bir anayasa değişikliğinin millete gitmesinin önünde şimdi komisyonlarda da dünya kadar atraksiyon yapıyor, dünya kadar bu milletin değerleriyle örtüşmeyen örnekleri sergiliyor."
Bakan Müezzinoğlu, toplantının ardından partililerle sohbet ederek şehirden ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

Celalleddin Ökten Ödülleri sahiplerini buldu
CELALLEDDİN ÖKTEN ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası
Trabzonspor-Fenerbahçe soyunma odaları
Trabzonspor - Fenerbahce maçı ek fotoğrafları
DHA YURT BÜLTENİ - 21
(Görüntülü Haber) Bina çatısında çıkan yangın korkuttu
Bakan Avcı: İmam Hatip okulları bir halk hareketidir
(Görüntülü Haber) Bakan Avcı: İmam Hatip Okulları bir halk hareketidir
BAKAN AVCI: İMAM HATİP OKULLARI BİR HALK HAREKETİDİR
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Tartıştığı erkek arkadaşı pencereden itti
Türkiye'den Almanya'ya ilticalar üç kat arttı
Kayalıklara oturan geminin yakıtı denize sızdı
Antalya'da organize çete operasyonu: 30 gözaltı
Kosova Demokratik Türk Partisi: Erdoğan ile, Türkiye ve Kosova ilişkilerinin güçlendirilmesi ele alınacak
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler
ÇOK YORUMLANANLAR

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:4708:2113:1215:2917:5119:18
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=