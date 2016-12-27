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Bursaspor Başkanı Ali Ay: "Takıma takviye yapacağız"

27 Aralık 2016 10:08

Cemal EKENTOK / BURSA, (DHA)- BURSASPOR Kulübü Başkanı Ali Ay, devre arasında kadroya takviye yapacaklarını açıkladı, "Olmazsa olmazlarımızdan birisi, sağ bek. Ara

Cemal EKENTOK / BURSA, (DHA)- BURSASPOR Kulübü Başkanı Ali Ay, devre arasında kadroya takviye yapacaklarını açıkladı, "Olmazsa olmazlarımızdan birisi, sağ bek. Ara transferde oyuncu alacağız" dedi.
Başkan Ali Ay, takımının Ankara’da aldığı 3-1’lik Gençlerbirliği yenilgisinden sonra kulüp televizyonuna değerlendirmelerde bulundu. Takımının müsabakanın 2'nci yarısında çok kötü oynadığına dikkati çeken Başkan Ali Ay, "Kötü bir mağlubiyet oldu" diye konuştu. Başkan Ali Ay, daha sonra şöyle devam etti:
"Hedefimiz aslında kazanmakta ama maalesef olmadı. Oyuncularım 2'nci yarıda çok kötü oynadılar. Bunu herkes gördü. Eksiklerimiz var. Sakatlarımız da çok. Tabiki sakatlarımızı eksiklerimizi bir kenara koyacağız. Hocamızla oturup konuşacağız. Ona göre bazı mevkilere alternatif oyuncular alacağız. Herhalde olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi sağ bek olacak. Belki bir iki futbolcu daha ilave etmeyi düşünüyoruz. Bunu da tabi elimizdeki futbolcuları satarsak veya gönderirsek olacak."
Bugüne kadar 16 maç oynadıklarını, ilk yarıdaki 17'nci maçlarını Trabzonspor’la sahalarında oynayacaklarını hatırlatan Başkan Ali Ay, son olarak şunları söyledi:
"Şu anda 27 puanımız var. İlk yarı hedefimiz 30 puandı. İnşallah ilk yarıdaki maçı kazanarak 30 puanı tuttururuz. Yine hedefimiz Avrupa. Bundan sapmamız olmadı. Ben kesinlikle Avrupa’ya gideceğimize inanıyorum."

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