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Fırat Kalkanı'nda 158 DEAŞ hedefi imha edildi, 13 terörist öldürüldü

27 Aralık 2016 10:14

GAZİANTEP, (DHA)- SURİYE'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ'ın 158 hedefi karadan ateş altına alınarak imha edilirken, 13 terörist etkisiz hale getirildi.

GAZİANTEP, (DHA)- SURİYE'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ'ın 158 hedefi karadan ateş altına alınarak imha edilirken, 13 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de 126 günden bu yana sürdürülen harekatta desteklenen Özgür Suriye Ordusu mensubu 2 asker yaşamını yitirdi, 2 asker de yaralandı. Harekatta terör örgütü DEAŞ'ın barınma yeri, savunma mevzi ve komuta kontrol tesisi olarak kullandığı 158 hedefi karadan ateş altına alındı. DEAŞ'lı 13 teröristin öldürüldüğü ve 52 el yapımı patlayıcının imha edildiği harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:
"Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 2 muhalif şehit olmuş, 1 muhalif yaralanmış, 13 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, destek sağlayan unsurlarımızda herhangi bir zayiat meydana gelmemiştir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 158 DEAŞ terör örgütü hedefi ateş destek vasıtalarımızla ateş altına alınarak, terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarının bir bölümü imha edilmiş, bir kısmı ise kullanılamaz hale getirilmiştir. Açılan bu ateşlerin bir kısmı da unsurlarımızın ilerleyişine engel olan DEAŞ silah mevzilerinin baskı altında tutulması maksatlıdır. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 52 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 2 bin 387 el yapımı patlayıcı 42 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."

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