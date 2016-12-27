2017 Hac müracaatları yarın başlıyor

Abdullah KÖSE/ANKARA, (DHA) - DİYANET İşler Başkanlığı, 2017 Hac müracaatlarının yarın başlayacağını bildirdi.

Abdullah KÖSE/ANKARA, (DHA) - DİYANET İşler Başkanlığı, 2017 Hac müracaatlarının yarın başlayacağını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hac müracaatlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, 2017 yılında hacca gitmek için ilk defa kayıt yaptıracak vatandaşların ilgili bankalara 20 TL ön kayıt ücreti yatıracaklarını belirtti. Ön kayıt işlemleri, 28 Aralık 2016-6 Ocak 2017 tarihleri arasında olacak.

Vatandaşlar elektronik ortamda (http://hac.diyanet.gov.tr) veya müftülüklere bizzat müracaat ederek “Oda tercihli hac konaklama” ve “Otel Konaklama” türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yapabilecek.

Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlar, cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresi ile kesin kayıt yaptırabilecekler.

Başkanlık tarafından Otomatik Kayıt Yenileme işlemi yapılmayacak

Önceki yıllarda kayıt yaptıran vatandaşların kayıt yenileme işlemleri ise 9 - 31 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılacak. Başkanlık tarafından 2017 yılında “Otomatik Kayıt Yenileme” işlemi yapılmayacak. Önceki yıllarda ön kayıt ücreti yatırıp kuraya katılan hacı adaylarından kayıt yenileme işlemlerinde ise herhangi bir ücret alınmayacak.

Kaydını yenilemeyenler 2017 yılı hac kurasına dahil edilmeyecek.

Önceki yıllarda uygulanan “Normal ve Müstakil Odalı” konaklama türleri birleştirilerek, 2017 yılı haccında “Oda tercihli hac konaklama” türüne geçildi. Hac adaylarının elektronik ortamda (http://hac.diyanet.gov.tr) veya müftülüklere bizzat müracaat ederek “Oda tercihli hac konaklama” ve “Otel konaklama” türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yenileyecek. Kaydını yenilemeyenler ise 2017 yılı hac kurasına dâhil edilmeyecek.

İLETİŞİM BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ GEREKİYOR

Vatandaşlar, iletişim bilgilerini elektronik ortamda (http://hac.diyanet.gov.tr) veya müftülüklere bizzat müracaat ederek güncelleyecek. Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlar, cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresi ile kesin kayıt yaptırabilecekler.

2016 yılında hac kurasına katılıp kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adayları; hacca gitme, hac konaklama türlerini tercih etme ve varsa kuraya beraber katılmak istediği kişilerde değişiklikleri 9 - 31 Ocak 2017 tarihleri arasında yapabilecek.