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14 yaşındaki cinayet sanığına 5 yıl hapis cezası ve tahliye

27 Aralık 2016 10:15

Halil ÖZÇOBAN/ BURSA (DHA)- BURSA'da, 20 yaşındaki Yılmaz Özçimen'i tabanca ile öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan 14 yaşındaki G.E., yaşının 15'den küçük olması nedeniyle

Halil ÖZÇOBAN/ BURSA (DHA)- BURSA'da, 20 yaşındaki Yılmaz Özçimen'i tabanca ile öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan 14 yaşındaki G.E., yaşının 15'den küçük olması nedeniyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay sürecini dikkate alan mahkeme G.E.'nin tahliyesine karar verdi.
Merkez Yıldırım İlçesi Anadolu Mahallesi'nde geçen 1 Nisan günü, G.E. tartıştığı Yılmaz Özçimen'i ruhsatsız tabanca ile 5 el ateş ederek yaraladı. Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özçimen, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrası havaya ateş ederek kaçan G.E. ise polis tarafından yakalandı. Yaşı küçük olan şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. G.E., can güvenliği gerçekcesiyle Bandırma M. Tipi Cezavi'ne nakledildi.
Hakkında, Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'Kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan G.E., yaşının küçük olması nedeniyle gizli olarak yapılan yargılamada, suçunu kabul etti. G.E. ifadesinde, "Olay gününde nişanlım ve akrabalarımla evimizde oturuyordum. Pencereden dışarıya baktığımda ağabeyimin eşi olan yengem Sinem'i kaçıran Yılmaz Özçimen’i gördüm. Neden böyle bir şey yaptığını sordum. Bana, 'Sana ne, sana mı soracağım, sen karışma' diyerek çıkıştı. Sonra da küfür edip tabanca ile ateş etti. Ben de evde bulunan ruhsatsız tabancamı alıp ona karşılık verdim. Yere düştüğünü gördüm. Sonra kaçtım" dedi.
Cinayeti işlemeden önce, sosyal paylaşım sitesindeki hesabında, çifte tabanca ile çekilmiş fotoğrafları bulunan G.E.'nin karar aşamasına gelen yargılamasına devam edildi. G.E. çıktığı bu duruşmada son sözü olarak, "Ben tahliye olup özgürlüğüme kavuşmak ve okuluma gitmek istiyorum" diye konuştu. 
Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti G.E.'yi cinayeti işlediği tarihte 15 yaşından küçük olması nedeniyle 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Yargıtay aşamasını dikkate alan mahkeme sanığın tahliyesine karar verdi. G.E. verilen kararın onanması halinde kalan cezasına çekmek için tekrar cezaevine girecek.

FOTOĞRAFLI 

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