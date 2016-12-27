‘Tırnakçı’ güvenlik kamerasına böyle yakalandı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),(DHA)– BURSA’nın İnegöl İlçesi’ndeki bir bakkalda, 'tırnakçılık' olarak adlandırılan yöntemle para çalan hırsız, güvenlik kamerası

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),(DHA)– BURSA’nın İnegöl İlçesi’ndeki bir bakkalda, 'tırnakçılık' olarak adlandırılan yöntemle para çalan hırsız, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis, kamera görüntülerden eşkalini belirlediği sarı montlu hırsızı arıyor.

Olay, önceki gün İnegöl’ün Kemalpaşa Mahallesi Kartal Sokak’ta meydana geldi. Hasan A. adlı kişiye ait bakkala giren sarı montlu bir kişi, bir paket sigara isteyerek 200 liralık banknot uzattı. 190 lira para üstünü alan dolandırıcı, bakkaldan dışarı çıkıp tekrar geri döndü. İşyeri sahibi Hasan A.’ya az önce aldığı sigarayı iade edip yerine bir başka sigara alan hırsız, bu sırada bakkalın dalgınlığından yararalanarak 170 lira parasını el çabukluğu ile alıp kayıplara karıştı. Kısa süre sonra olayın farkına varan Hasan A., polise haber verdi. İşyerine gelen ekipler, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenen hırsızlık olayının zanlısı olan sarı montlu kişinin kimliğini araştırıyor.

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