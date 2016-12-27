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Hollanda basınından Lens'e övgü

27 Aralık 2016 13:16

Orhan SENCER/İSTANBUL, (DHA) - FENERBAHÇE'nin Trabzonspor'u 3-0 mağlup ettiği maçta bir asist, bir golle galibiyette büyük rol oynayan Hollandalı futbolcu Jeremain Lens, ülkesinin

Orhan SENCER/İSTANBUL, (DHA) - FENERBAHÇE'nin Trabzonspor'u 3-0 mağlup ettiği maçta bir asist, bir golle galibiyette büyük rol oynayan Hollandalı futbolcu Jeremain Lens, ülkesinin basınından da büyük övgü aldı.

Sarı-lacivertlilerin sezon başında İngiltere'nin Sunderland kulübünden kiraladığı Jeremain Lens, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi maçlarında gösterdiği performansla takımının kilit ismi oldu. Süper Lig'de 10 karşılaşmada 2 gol, 8 asist kaydeden, Fenerbahçe'nin dün Trabzonspor'u yendiği maçta da bir gol, bir asist ile gecenin yıldızı olan Lens'ten, ülkesinin basını da övgüyle bahsetti.

Hollanda'nın "Sportnieuws" adlı spor haber sitesi, Lens'in dün Fenerbahçe formasıyla yine gol attığını belirtirken, takımının liderliği yolunda Hollandalı oyuncunun önemli bir katkı sağladığını yazdı. "Voetbal International" ise Hollandalı oyuncu Robin van Persie'nin yokluğunda Lens'in Fenerbahçe'nin galibiyetinde kilit rol oynadığını vurgulayarak, Sarı-lacivertli takımın adım adım liderliğe yürüdüğünü belirtti. "De Gelderlander" de, "Fener'in Trabzonspor galibiyetine Lens yardımı" başlığını kullandığı haberde, "Sakatlığı bulunan Robin van Persie, kadro dışı kalan Gregory van der Wiel'in yokluğunda sahadaki tek Hollandalı olan Lens, Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında galip gelmesinde büyük rol oynadı" ifadesini kullandı.

 

 

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