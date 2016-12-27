Beşiktaş'ın ilk yarı değerlendirmesi...

Sakatlıklar tüm planları bozdu, beklentiler yerini bulmadı

Sakatlıklar tüm planları bozdu, beklentiler yerini bulmadı

Yenilgisizlik Beşiktaş için yanıltıcı oldu

Şenol Güneş'in çözümü transfer

Ali DANAŞ/İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş, Süper Lig'in 16 haftalık ilk yarısını 35 puan ile 2. sırada tamamladı.

Puan, gol averajı ve oynanan oyun olarak geçen sezonun uzağında kalan Siyah-beyazlıların beklentileri tam olarak karşılayabildiği söylenemez. Geçen sezon Atiba - Oğuzhan'la başlayıp Sosa - Quaresma - Gökhan Töre - Gomez işbirliği ile sonuçlanan ataklar ve seyirciyi mest eden paslaşmaya dayalı oyun, sezonun ilk yarısında ortaya konulamadı. Gomez - Sosa ve Töre'nin takımdan ayrılmasına, sezon başında Oğuzhan'ın yaşadığı sakatlık problemleri de eklenince adeta büyüsü bozulan bir takıma dönen Beşiktaş, birçok maçı sancılı bir şekilde kazandı.

Bu üçlünün yerine alınan Abaubakar ve Talisca'nın tamamen farklı bir oyun anlayışında olması, üstüne üstlük Talisca'nın 2 ay süren bir sakatlık geçirmesi teknik direktör Şenol Güneş'in işini bir hayli zorlaştırdı. Sol tarafı Caner ve Adriano ikilisi ile götürmeyi planlayan Güneş, Caner'in de sakatlanıp sezonu kapatmasıyla bir anda kanatsız kalmış oldu. Olcay ve Kerim Frei'dan ziyade Cenk Tosun ile kanat problemi çözmeye çalışan tecrübeli teknik adam, sürekli yer değiştirerek oynayan Aboubakar - Cenk - Quaresma üçlüsüne Tolgay ve Oğuzhan'ı da değişmeli oynatmayı ekleyince ortaya genelde uzun top oynamak zorunda kalan bir takım çıktı. Hal böyle olunca da bitiricilik anlamında Gomez ve Sosa'nın uzağında kalan hücum oyuncuları sezonun ilk yarısının en çok tartışılan oyuncuları oldu. 3 gol atan Abaoubakar, geçen sezon devreyi 12 gol ile kapatan Gomez'in yerini dolduramazken, Quaresma, Tolgay ve Oğuzhan gibi oyuncuların attığı gol sayısı da 2 olunca takımın skor yükü 10 gol atan Cenk Tosun'un omuzlarına bindi.

YENİLGİSİZLİK BEŞİKTAŞ İÇİN YANILTICI OLDU

Beşiktaş için ligin ilk yarısındaki en büyük yanılgılardan biri de yenilgisizlik oldu. Uzun süre ligi ve Avrupa'yı yenilgisiz olarak götüren Siyah-beyazlılar, berabelik ve galibiyetin eşit olduğu bu istatistikte yaratılan, ''Beşiktaş yenilmiyor'' algısına fazlasıyla kendini kaptırdı. Özellikle zorluk derecesi yüksek maçlarda sadece deplasmanda Napoli'yi yenen Beşiktaş, Galatasaray ile 2, Fenerbahçe ile de 1 derbi maçında berabere kaldı. Oysa geçen sezon derbileri kazanan bir takım vardı sahada. Yine Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir, Napoli, Dynamo Kiev ve Benfica ile de berabere kalan Beşiktaş'ın aldığı beraberlikler ''yenilmiyor'' şekline dönüştürülünce saha içi gerçeklerinin uzağında kalındı. Bunun sonucunda yenilgisiz olarak gidilen Kiev deplasmanına İskoç hakemin faciası da eklenince, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mağlubiyet hem ağır oldu, hem de alınan ilk mağlubiyette grup aşaması yine geçilememiş oldu. Siyah Beyazlılar böylece 6. kez katıldıkları Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan yine çıkamadı ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek zorunda kaldı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN ÇÖZÜMÜ TRANSFER

Oyun anlamındaki sıkıntıların farkında olan teknik direktör Şenol Güneş, ligin ikinci yarısı için takıma kesinlikle takviye yapılmasını istiyor. Haftalar öncesinden yönetimden stoper ve kanat olmak üzere en az iki oyuncu alınmasını isteyen Güneş, yönetimin istediği forvet transferine de hayır demedi. Tecrübeli teknik adam, yapılacak takviyeler, Talisca'nın da iyileşmesi ile ligin 2. yarısına daha rahat ve daha geniş bir kadro ile girecek, saha içinde oynanan sıkıntılı oyuna çözüm bulmaya çalışacak.

TRANSFERDE SON DURUM

İlk etapta Deportivo ile sözleşmesi biten sol açık Ryan Babel'e imza attırıp İstanbul'a getiren ve sağlık kontrolünden bile geçiren transfer komitesi, stoper ve forvet transferi için de dört koldan çalışıyor. Sezon başında olduğu gibi yine Eto'o için girişimlere başlayan Beşiktaş, Antalyaspor ile ortak noktayı bulmaya çalışacak. Son olarak Rıza Çalımbay'ın çok istediği Kerim Frei'yı kiralık ,Ömer'i de bonservisi ile Eto'o'ya karşılık Antalyaspor'a teklif eden Beşiktaş, güney ekibi ile görüşmelerini sürdürüyor. Rıza Çalımbay'ın istediği diğer oyuncu Necip'in ise bu transferde kullanılması imkansız. Beşiktaş'ın Necip'in yerine önerdiği ismin Veli Kavlak olduğu iddia ediliyor.

Stoper transferinde ise yine çetin pazarlıkların içine giren yönetim, Rakistky için Shakhtar'a yaptığı teklifleri sürekli yenilese de Ukrayna ekibi oyuncusunu 6-7 milyon Euro'dan aşağı bırakma niyetinde değil.

Cruzeiro'dan Manoel Messias için yapılan teklifler de henüz Brezilya ekibinin istediği seviyelerde olmadığı için sonuçlanan bir durum yok. Listedeki Zapata, Rafael Forster ve Leandro Almeida gibi isimler ise, Rakitsky ve Messias'ın olmaması durumunda görüşülecek futbolcular olarak duruyor.