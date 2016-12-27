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(Görüntülü Haber) Gaziantep'te görme engelli çift nikah kıydı

27 Aralık 2016 16:41

Ahmet SOYDOĞAN/ GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP'te merkez ilçe Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, evlenmek için belediyeye başvuran görme engelli çiftin nikahını kıydı. Tahmazoğlu, nikah sırasında çifte şakayla karışık olarak 'siz birbirinizi görüp beğendiniz mi' esprisi yapması salondakileri güldürdü.Şahinbey ilçesinde yaşayan görme engelli 23 yaşındaki İnci İşçi ve 26 yaşındaki Özer Kaleoğlu çifti, evlenmek için Şahinbey Belediyesi Nikah Müdürlüğü'ne başvuruda bulunarak nikah için tarih aldı.Bugün yapılan nikahı Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu kendisi kıymak istedi. Salona gelen çiftle sohbet eden Tahmazoğlu, geline 'sen evleneceğin adamı gördün mü?' diye sordu. İşçi de şaşırdığı soruya 'hayır görmedim' diye cevap verdi. Tahmazoğlu bu kaz aynı soruyu damat Özer Kaleoğlu'na sordu. Kaleoğlu da eşi gibi 'görmedim' diyerek cevap verdi. Bu sırada yeni çiftin mutululuğuna şahit olmak için salona gelen yakınları ise konuşmalar karşısında şaşkınlık yaşadı ve ardından Tahmazoğlu'nun espri yaptığını anlayınca gülmeye başladı.Görme engelli çiftin nikahını kıyan Tahmazoğlu, Şahinbey olarak en çok evlendiren belediye olduklarını belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bugüne kadar 57 bin 376 çiftimizi evlendirdik. Bu rakam ile Türkiye'de en fazla nikah kıyan belediye olduk. Nikah kıydığımız çiftlerin 2 bin 708'ini yabancı ülke vatandaşları oluşturuyor" diye konuştu.

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