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(Görüntülü Haber) Çaldığı lüks otomobille hırsızlık yaptı, imza için geldiği karakolda yakalandı

27 Aralık 2016 16:46

Faruk KAHRAMAN/BURSA, (DHA) - BURSA’da, Denetimli Serbestlik Yasası'ndan yararlanarak cezaevinden çıkan 26 yaşındaki Taner A., çaldıktan sonra sahte plaka taktiği lüks otomobille ev ve

Faruk KAHRAMAN/BURSA, (DHA) - BURSA’da, Denetimli Serbestlik Yasası'ndan yararlanarak cezaevinden çıkan 26 yaşındaki Taner A., çaldıktan sonra sahte plaka taktiği lüks otomobille ev ve işyerlerinden elektronik eşyalar çaldı. 10 gün boyunca takip edilen Taner A. imza vermek için geldiği karakolda gözaltına alındı. Hırsızlık suçundan hükümlü bulunduğu cezaevinden bir süre önce çıkan Taner A., Ertuğrulgazi Mahallesi’nde, 2 otomobili bulunan 1 kişiyi hırsızlık yapmak amacıyla takibe aldı. Bu kişinin kullandığı yerli aracından, yabancı marka lüks otomobilinin anahtarını çalan Taner A. bu araca sahte plakalar takarak 10 gün boyunca ev ve işyerlerinden hırsızlık yaptı. Televizyon ve tablet hırsızlığına karışan Taner A.’nın kimliği güvenlik kameraları ile tespit edildi. Taner A., 'Denetimli Serbestlik' için imza vermek için geldiği Yavuzselim Polis Merkezi’nde gözaltına alındı. Taner A., polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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