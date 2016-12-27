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Fırat Kalkanı şehidi 2 astsubay cenazeleri DNA testiyle belirlendi (2)

27 Aralık 2016 16:45

CENAZELERİ MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

CENAZELERİ MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ
Suriye'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ militanlarının saldırısında şehit olan ve DNA örnekleriyle cenazeleri teşhis edilen astsubay kıdemli çavuşlar 30 yaşındaki Furkan Yavaş ile 24 yaşındaki Okan Altıparmak'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından morgdan alınarak havaalanına götürüldü. Şehitler için burada uğurlama töreni düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, protokol üyeleri ve askerler katıldı. Şehitlerin Türk bayraklarına sarılı tabutları, askerlerin omuzlarında apronda hazır bekleyen Hava Kuvvetleri'ne ait uçağa taşındı. Şehitlerden Yavaş'ın cenazesi İzmir'in Gaziemir İlçesi'ne, Altıparmak'ın cenazesi ise Konya'nın Seydişehir İlçesi'ne gönderildi.

FOTOĞRAFLI

 

 

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