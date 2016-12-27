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Fenerbahçe, Menemen Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı

27 Aralık 2016 19:24

 Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasında perşembe günü evinde Menemen Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla başladı.

 Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasında perşembe günü evinde Menemen Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dirk Advocaat yönetiminde saat 14.00'te başlayan antrenman 1 saat sürdü. Dün akşamki Trabzonspor maçının on birinde başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise üst sahada gerçekleştirdikleri antrenmana koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Dar alanda pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Fenerbahçe, kupa maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla tamamlayacak.

İSTANBUL / DHA

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