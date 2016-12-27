3 kişiyi yaralayan ikiz kardeşler serbest kaldı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da bir markette çıkan kavgada 3 kişiyi çakı ve falçatayla yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 yaşındaki ikiz kardeşler Mustafa S.

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da bir markette çıkan kavgada 3 kişiyi çakı ve falçatayla yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 yaşındaki ikiz kardeşler Mustafa S. ile Alperen S., çıkarıldıkları mahkemece, adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.

Olay dün merkez İlkadım İlçesi Kılıçdede Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi kantininde çalışan Alperen S., iş çıkışında, bir markette çalışan ikiz kardeşi Mustafa S.'nin yanına gitti. Bu sırada markette müşteri olarak bulunan Rahmi Özacar, iddiaya göre cep telefonuyla küfürlü konuşmaya başladı. Bunun üzerine market çalışanı Mustafa S., "İçerde bayan var, küfürlü konuşmayın" diye uyarıda bulununca tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine olaya Alperen S. ile Özacar'ın oğlu Serdal Özacar ve damadı Ahmet Demir de karışınca kavga çıktı. Kavgada maket bıçağı kullanan Mustafa S. ile çakı kullanan Alperen S., 3 kişiyi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaralılar kendi imkanlarıyla Gazi Devlet Hastanesine giderek tedavi altına alındı. Rahmi Özacar'ın sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis iki şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen ikiz kardeşler savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol altında tutulmak kaydıyla serbest bırakıldı.



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