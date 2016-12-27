DHA ANKARA- Taarruz helikopterleri için geliştirilen Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (L-UMTAS)

Tanksavar füze sistemi olan Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (L-UMTAS) taarruz helikopterlerin kullanımı için geliştirildi. Üzerinde barındırdığı yüksek teknoloji
Tanksavar füze sistemi olan Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (L-UMTAS) taarruz helikopterlerin kullanımı için geliştirildi. Üzerinde barındırdığı yüksek teknoloji ile modern savaş alanındaki tüm zırhlı tehditlere karşı etkili olan füze sisteminin 500 m - 8000 m menzil aralığındaki kritik hedeflere karşı kullanılması için tasarlandığı belirtildi.
Görüntü dökümü
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Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (L-UMTAS) nden görüntü
Helikopterden yapılan atışlar
Haber: ANKARA (DHA)
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